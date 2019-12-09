Осінній призов: на строкову службу прийшли вже понад 14 тисяч українців



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До інших військових формувань станом на сьогодні призвано 5141 осіб, що складає 83% від запланованих

До лав Збройних Сил України призвано 9000 юнаків, таким чином план призову на жовтень-грудень 2019 року виконаний на 100%

В Україні на строкову службу станом на сьогодні, 9 грудня, призвали вже 14 141 українця.

Про це повідомили у пресслужбі Командування Сухопутних військ ЗС України.

Зазначається, що відповідно до розпорядження Кабміну «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову в жовтні-грудні 2019 року», восени 2019 року заплановано призвати на строкову військову службу 15 200 юнаків, з них:

- до Збройних Сил України- 9 000 осіб;

- до інших військових формувань (Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної прикордонної служби)-6200 осіб;

«Станом на 09.12.2019 року до лав Збройних Сил України призвано 9000 юнаків. Таким чином план призову на жовтень-грудень 2019 року виконаний на 100%. Що стосується інших військових формувань, то станом на 09.12.2019 року до їх лав призвано 5141 осіб, що складає 83% від запланованих», - йдеться у повідомленні преслужби.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні стартував осінній призов.