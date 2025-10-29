Тибет закрив доступ до Евересту через сильний снігопад

У Непалі також закрили стежку до базового табору Аннапурни через погіршення погодних умов

Тибетська влада призупинила доступ до гори Еверест через незвично сильний снігопад, що обрушився на Гімалаї. Снігопади, спричинені циклоном Монта, що рухається через Індію, змусили тимчасово зупинити продаж квитків на туристичні маршрути в районі Евересту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Сніг та лід накопичилися в деяких частинах регіону, а метеорологічне бюро попередило про снігові бурі. Уряд також повідомив про непроїзні умови для транспорту в районі Тінгрі, найбільшому повіті Тибету, що межує з Непалом. Через негоду, яка накрила район, незрозуміло, чи залишились туристи заблокованими в гірському регіоні.

Прогноз погоди на найближчі дні передбачає температуру нижче нуля, а також сильні снігопади та дощі, що впливають на туристичні маршрути в Непалі, зокрема в базовому таборі Аннапурни та на маршрутах Манаслу та Мустанзі. В Непалі також закрили стежку до базового табору Аннапурни через погіршення погодних умов.

До слова, нещодавно на горі Еверест у Тибеті майже тисяча людей опинились у сніговій пастці.

Зазначається, що для розчищення снігу, який заблокував шляхи на висоті понад 4900 метрів, відправилися сотні місцевих жителів і рятувальників.