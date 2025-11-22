Головна Країна Суспільство
Львів засипало снігом (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Львів засипало снігом (фото)
фото: glavcom.ua

У місті комунальні служби працюють у посиленому режимі

22 листопада Львів прокинувся під покровом справжньої зими. У місті випав перший значний сніг, який повністю вкрив вулиці, дахи та парки. Комунальні служби впродовж ночі та ранку розчищають дороги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Снігопад, який розпочався вночі, призвів до ускладнення руху на дорогах та тротуарах. Як повідомляє міська рада, комунальні служби негайно розпочали роботу в посиленому режимі.

Львів засипало снігом (фото) фото 1
фото: Львівська міська рада
Львів засипало снігом (фото) фото 2
фото: Львівська міська рада

«Від ночі до прибирання міста залучено 68 одиниць техніки та понад 1 тис двірників», – зазначили у Львівській міській раді.

Львів засипало снігом (фото) фото 3
фото: Львівська міська рада

На вулиці міста виведено спеціалізовану снігоприбиральну технік.Пріоритетом є розчищення головних транспортних магістралей, шляхів до лікарень та маршрутів громадського транспорту. Працівники комунальних підприємств вручну розчищають тротуари, пішохідні переходи та зупинки громадського транспорту.

Нагадаємо, у суботу, 22 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме та пролітатиме сніг.

