Львів засипало снігом (фото)

У місті комунальні служби працюють у посиленому режимі

22 листопада Львів прокинувся під покровом справжньої зими. У місті випав перший значний сніг, який повністю вкрив вулиці, дахи та парки. Комунальні служби впродовж ночі та ранку розчищають дороги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Снігопад, який розпочався вночі, призвів до ускладнення руху на дорогах та тротуарах. Як повідомляє міська рада, комунальні служби негайно розпочали роботу в посиленому режимі.

«Від ночі до прибирання міста залучено 68 одиниць техніки та понад 1 тис двірників», – зазначили у Львівській міській раді.

фото: Львівська міська рада

На вулиці міста виведено спеціалізовану снігоприбиральну технік.Пріоритетом є розчищення головних транспортних магістралей, шляхів до лікарень та маршрутів громадського транспорту. Працівники комунальних підприємств вручну розчищають тротуари, пішохідні переходи та зупинки громадського транспорту.

Нагадаємо, у суботу, 22 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме та пролітатиме сніг.