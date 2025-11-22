Казкове місто. Фоторепортаж зі Львова

Львів за одну ніч вкрився снігом

Перший значний снігопад, що накрив Львів у ніч на суботу, повністю змінив обличчя міста, перетворивши його на ілюстрацію до зимової казки. М'який сніговий покрив вкрив все місто та подарував особливу святкову атмосферу. «Главком» показує, як зараз виглядає засніжений Львів.

Затишні історичні вулички, оповиті снігом, тепер нагадують різдвяні листівки. Снігові шапки вкрили елементи архітектури та старовинні будинки, підкреслюючи їхню величність.

фото: glavcom.ua

Міські парки та сквери, зокрема Стрийський парк та Високий Замок, занурилися в зимову дрімоту. Гілки дерев, прикрашені снігом, створюють ідеальні декорації для неквапливих прогулянок.

Комунальні служби продовжують працювати, аби забезпечити проїзд, але львів'яни вже насолоджуються цією несподіваною зимовою красою.

Нагадаємо, 22 листопада Львів прокинувся під покровом справжньої зими. У місті випав перший значний сніг, який повністю вкрив вулиці, дахи та парки. Комунальні служби впродовж ночі та ранку розчищають дороги.