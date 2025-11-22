Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Казкове місто. Фоторепортаж зі Львова

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Казкове місто. Фоторепортаж зі Львова
фото: glavcom.ua

Львів за одну ніч вкрився снігом

Перший значний снігопад, що накрив Львів у ніч на суботу, повністю змінив обличчя міста, перетворивши його на ілюстрацію до зимової казки. М'який сніговий покрив вкрив все місто та подарував особливу святкову атмосферу. «Главком» показує, як зараз виглядає засніжений Львів.

Казкове місто. Фоторепортаж зі Львова фото 1
фото: glavcom.ua

Затишні історичні вулички, оповиті снігом, тепер нагадують різдвяні листівки. Снігові шапки вкрили елементи архітектури та старовинні будинки, підкреслюючи їхню величність.

9 фото
На весь екран
фото: glavcom.ua

Міські парки та сквери, зокрема Стрийський парк та Високий Замок, занурилися в зимову дрімоту. Гілки дерев, прикрашені снігом, створюють ідеальні декорації для неквапливих прогулянок.

Комунальні служби продовжують працювати, аби забезпечити проїзд, але львів'яни вже насолоджуються цією несподіваною зимовою красою.

Нагадаємо, 22 листопада Львів прокинувся під покровом справжньої зими. У місті випав перший значний сніг, який повністю вкрив вулиці, дахи та парки. Комунальні служби впродовж ночі та ранку розчищають дороги. 

Читайте також:

Теги: Львів снігопад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти знищили фабрику Pizza Hot у Львові
Росіяни знищили фабрику Pizza Hot під час масованої атаки на Львів (фото)
19 листопада, 13:14
За словами міського голови, рятувальники ліквідують пожежу на межі міста
Окупанти атакували Львів: місто затягнуло димом
19 листопада, 08:43
У 2025 році у Львові ціни на оренду житла зросли на 3%
Львів обійшов Київ за вартістю квадратного метра. Які ціни в західних областях
13 листопада, 14:42
У постраждалих виявили симптоми гострої кишкової інфекції
У львівському ліцеї отруїлися 9 учнів і вчителька
7 листопада, 19:13
Поліція розпочала кримінальне провадження щодо блогерки Анастасії Кускевич
Поліція розшукала блогерку, яка просила росіян знищити Львів: яке покарання отримає
29 жовтня, 23:37
У Карпатах намело до 80 см снігу (фото)
У Карпатах намело до 80 см снігу (фото)
29 жовтня, 10:10
Місцева влада закликала жителів економно використовувати наявні запаси
Без води чотири доби: у Львові колапс через аварію на водогоні
26 жовтня, 12:03
Із таким викликом Львівводоканал ще не стикався. Персонал працює на межі можливостей – люди не сплять другу добу
Частина Львова – третій день без води, комунальники ліквідовують масштабну аварію
25 жовтня, 19:50
Правоохоронці зібрали докази того, що росіяни завербували Сцельнікову для вбивства Парубія
Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Парубія
24 жовтня, 12:09

Суспільство

Казкове місто. Фоторепортаж зі Львова
Казкове місто. Фоторепортаж зі Львова
Пам'ять жертв Голодоморів. Зеленський закликав українців запалити свічки о 16:00
Пам'ять жертв Голодоморів. Зеленський закликав українців запалити свічки о 16:00
Безплатне соціальне житло для ВПО. Як стати на облік та які документи подати
Безплатне соціальне житло для ВПО. Як стати на облік та які документи подати
Лещенко пояснив, чому його хейтять у «фейсбуці», і назвав соцмережу, де його люблять
Лещенко пояснив, чому його хейтять у «фейсбуці», і назвав соцмережу, де його люблять
Львів засипало снігом (фото)
Львів засипало снігом (фото)
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Ярослава Саса
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Ярослава Саса

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua