«Паніки немає». Посол розповів, скільки українців хочуть залишити Ізраїль через війну

Посол Корнійчук: «Якщо буде звернення хоча б 100 осіб, ми зможемо зробити чартер до Кишинева»

В Ізраїлі наразі немає масової паніки серед українців через війну, а кількість охочих залишити країну залишається незначною. На виїзд через посольство зареєструвалися лише близько 25 осіб. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Паніки немає, лише десь до 25 людей зареєструвалися у нас на виїзд», – зазначив дипломат.

Водночас Корнійчук пояснив, що українці активно користуються альтернативними маршрутами для виїзду. Зокрема, через відкриті кордони з Єгиптом та Йорданією.

За словами посла, найпопулярніший шлях через Ейлат до єгипетської Таби, а далі до Шарм-ель-Шейха, звідки можна вилетіти в інші країни.

Також дипломат повідомив, що посольство готове організувати евакуаційний рейс, однак для цього потрібна більша кількість заявок.

«Якщо буде звернення хоча б 100 осіб, то ми зможемо зробити чартер, і люди полетять по собівартості, приблизно $300-400 до Кишинева», – додав він.

Наразі, за словами посла, такої кількості охочих немає.

Також Євген Корнійчук заявляв, що після останніх заяв Ірану про те, що Україна є легальною ціллю для його атак, було посилено заходи безпеки в українських дипломатичних представництвах.

Зазначимо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв’ю «Главкому» розповів, чим країни можуть бути корисні одна одній, який головний ризик війна на Близькому Сході несе для України, чи вживає посольство на тлі погроз Ірану особливих заходів безпеки та чому вище керівництво Ізраїлю, попри союзництво Ірану з Росією, досі воліє не дратувати Москву.