Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Паніки немає». Посол розповів, скільки українців хочуть залишити Ізраїль через війну

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Євген Корнійчук був призначеним послом України в Ізраїлі у 2020 році
фото: facebook

Посол Корнійчук: «Якщо буде звернення хоча б 100 осіб, ми зможемо зробити чартер до Кишинева»

В Ізраїлі наразі немає масової паніки серед українців через війну, а кількість охочих залишити країну залишається незначною. На виїзд через посольство зареєструвалися лише близько 25 осіб. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Паніки немає, лише десь до 25 людей зареєструвалися у нас на виїзд», – зазначив дипломат.

Водночас Корнійчук пояснив, що українці активно користуються альтернативними маршрутами для виїзду. Зокрема, через відкриті кордони з Єгиптом та Йорданією.

За словами посла, найпопулярніший шлях через Ейлат до єгипетської Таби, а далі до Шарм-ель-Шейха, звідки можна вилетіти в інші країни.

Також дипломат повідомив, що посольство готове організувати евакуаційний рейс, однак для цього потрібна більша кількість заявок.

«Якщо буде звернення хоча б 100 осіб, то ми зможемо зробити чартер, і люди полетять по собівартості, приблизно $300-400 до Кишинева», – додав він.

Наразі, за словами посла, такої кількості охочих немає.

Також Євген Корнійчук заявляв, що після останніх заяв Ірану про те, що Україна є легальною ціллю для його атак, було посилено заходи безпеки в українських дипломатичних представництвах.

Зазначимо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв’ю «Главкому» розповів, чим країни можуть бути корисні одна одній, який головний ризик війна на Близькому Сході несе для України, чи вживає посольство на тлі погроз Ірану особливих заходів безпеки та чому вище керівництво Ізраїлю, попри союзництво Ірану з Росією, досі воліє не дратувати Москву.

Читайте також:

Теги: Ізраїль війна українці Євген Корнійчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua