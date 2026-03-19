Війна на Близькому Сході. Посол визнав небезпеку для українських диппредставництв

Ростислав Вонс
За словами дипломата, через заяви Ірану зросла небезпека обстрілу дипломатичних представництв України
фото: Times of Israel

Посол Корнійчук: «Керівництво МЗС і СБУ звертало увагу на посилення нашої безпеки»

Після останніх заяв Ірану про те, що Україна є легальною ціллю для його атак, було посилено заходи безпеки в українських дипломатичних представництвах. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Як пояснює дипломат, через заяви іранських високопосадовців зросла небезпека обстрілу дипломатичних представництв України в країнах Перської затоки, Йорданії, а також в Ізраїлі.

«Ми вже бачили випадки обстрілів американських дипломатичних установ. Тому варто на це звертати увагу, бо ми, звісно, не є сильно захищеними. Громадян ми приймаємо в скороченому режимі, але вони й приходять до нас не так часто – під час війни в посольстві немає черг. Ми приймаємо всіх: є люди, яким треба терміново виїхати, у когось інші нагальні потреби. І намагаємося допомогти всім», – каже він.

Корнійчук додав, що в МЗС є територіальний департамент, який відповідає за країни Близького Сходу. Він перебуває в постійному контакті з послами в країнах Перської затоки і пропонує допомогу, зокрема надає інформацію про компанії, яку надають послуги з евакуації громадян.

До слова, військове протистояння на Близькому Сході вийшло на новий рівень після серії масованих ударів по стратегічних об'єктах у Перській затоці та несподіваної атаки в Каспійському морі. 

