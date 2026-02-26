Головна Країна Події в Україні
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Аварійно-рятувальні роботи завершені
фото: ДСНС Запоріжжя

Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу

Через масований російський обстріл Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 10 людей, серед них – восьмирічна дитина, п'ять жінок та четверо чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Більшість проходять лікування амбулаторно.

Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина (фото) фото 1
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина (фото) фото 2

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені. Рятувальники приборкали усі осередки загорянь та обстежили територію.

Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина (фото) фото 3
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина (фото) фото 4

На місцях подій комунальні служби проводять відновлювальні роботи.

Нагадаємо, внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі.

Також через ворожий обстріл відсутнє теплопостачання в більше ніж 500 будинках в трьох районах міста. Комунальники розпочали роботи з ліквідації наслідків. Тим часом фахівці районних адміністрацій документують наслідки чергового російського злочину.

Теги: війна Запоріжжя ДСНС

