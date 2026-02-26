Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина (фото)

Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу

Через масований російський обстріл Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 10 людей, серед них – восьмирічна дитина, п'ять жінок та четверо чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Більшість проходять лікування амбулаторно.

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені. Рятувальники приборкали усі осередки загорянь та обстежили територію.

На місцях подій комунальні служби проводять відновлювальні роботи.

Нагадаємо, внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі.

Також через ворожий обстріл відсутнє теплопостачання в більше ніж 500 будинках в трьох районах міста. Комунальники розпочали роботи з ліквідації наслідків. Тим часом фахівці районних адміністрацій документують наслідки чергового російського злочину.