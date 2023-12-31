Папа Римський закликав молитися за «мученицький український народ»

У своїй промові Папа Франциск закликав тих, хто «має інтерес у цих конфліктах», прислухатися до «голосу сумління»

Папа Римський Франциск в останній день 2023 року, 31 грудня, після молитви згадав війну в Україні та закликав продовжувати молитися за «мученицький український народ». Про це пише офіційний інформаційний портал Ватикану Vatican News.

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Після проголошення молитви Ангел Господній Франциск також згадав людей, які потерпають від воєн.

«Не переставаймо молитися за народи, які страждають від воєн: за мученицький український народ, за палестинський та ізраїльський народи, за народ Судану і за численні інші», – сказав він.

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Також у своїй промові Папа Франциск закликав тих, хто «має інтерес у цих конфліктах», прислухатися до «голосу сумління».

Франциск згадав Нігерію, де різдвяні свята пройшли на тлі масштабних терактів, та побажав країні «звільнитися від цих жахіть».

25 грудня Папа Римський Франциск виголосив на площі святого Петра у Ватикані традиційне різдвяне послання Urbi et Orbi (Місту і світу), у якому згадав про війни в Україні та в Ізраїлі. У своїх закликах до миру він двозначно виступив проти нарощування озброєнь.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський у різдвяному посланні попросив миру для України.

Також нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з Папою Франциском.