Зеленський обговорив з Папою Римським формулу миру

Ватикан підтримує всі заходи задля справедливого і стабільного миру в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну з Папою Франциском. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

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«Подякував за привітання для України та українців із Різдвом, за побажання миру – справедливого миру для всіх нас», – сказав президент.

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Як зазначив глава України, вони у ході розмови сторони обговорили спільну роботу щодо української формули миру.

«Понад 80 держав вже в процесі на рівні своїх представників – буде більше. Я вдячний Ватикану за підтримку нашої роботи», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у цьогорічному різдвяному посланні попросив миру для України.

«З очима, прикутими до дитятка Ісуса, благаю миру для України. Поновімо нашу духовну й людську близькість з її стражденним народом, щоб через підтримку кожного з нас він відчув конкретність Божої любові», – закликав Папа, звертаючись до вірян з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.

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У день Різдва Христового десятки тисяч паломників зібралися на площі перед базилікою. Серед прапорів майоріли і українські.

Раніше стало відомо, що Ватикан підтримує всі заходи задля справедливого і стабільного миру в Україні, однак Папа Римський Франциск висловив думку, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю.

До слова, Зеленський пояснив, чим важлива українська формула миру для світу.