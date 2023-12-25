Папа Римський у різдвяному посланні попросив миру для України
Понтифік згадав усі країни та території, де не вщухають конфлікти та війни
Папа Римський Франциск у цьогорічному різдвяному посланні попросив миру для України. Про це повідомляє Vatican News.
«З очима, прикутими до дитятка Ісуса, благаю миру для України. Поновімо нашу духовну й людську близькість з її стражденним народом, щоб через підтримку кожного з нас він відчув конкретність Божої любові», – закликав Папа, звертаючись до вірян з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.
У день Різдва Христового десятки тисяч паломників зібралися на площі перед базилікою. Серед прапорів майоріли і українські.
Опівдні на центральному балконі з’явився єпископ Риму в супроводі кардиналів Джеймса Гарвея, архипресвітера базиліки Святого Павла за мурами, та Жозе Толентіно де Мендонси, префекта дикастерії у справах культури та освіти.
Прозвучали гімни Святого Престолу та Італії у виконанні оркестрів Ватиканської жандармерії та Корпусу карабінерів Італії, почесна варта швейцарських гвардійців віддала військові почесті, після чого понтифік виголосив своє послання до Риму та світу.
Папа побажав миру Ізраїлю і Палестині, скерував думку «до населення стражденної Сирії, а також до населення Ємену» та народу Лівану.
«Нехай же наблизиться день остаточного миру між Вірменією та Азербайджаном», – побажав Франциск, закликавши не забувати «про напруження й конфлікти, що потрясають регіони Сахелю, Африканського Рогу, Судан, а також Камерун, Демократичну Республіку Конго й Південний Судан».
Крім того, понтифік побажав наближення дня, «коли наново зміцняться братерські зв'язки на Корейському півострові, відкриваючи шляхи діалогу та примирення».
Нагадаємо, що цьогоріч Україна повністю перейшла на новий календар, згідно з яким Різдво святкується 25 грудня, Маланка та Щедрий вечір – 31 грудня, а Водохреща – 6 січня.
До слова, за результатами дослідження, переважна більшість українців збирається відзначати Різдво у 2023 році за новим церковним календарем, тобто 25 грудня.
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