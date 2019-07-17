Партія Медведчука подала до суду на кандидата Мошенського «за обман виборців»



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На своєму окрузі Мошенський роздає фейкові листівки і навіть фейкову газету, де розміщено, в тому числі, і вигадане інтерв'ю лідера ОТЗЖ Юрія Бойка, який нібито підтримує кандидата

Мошенський не є членом партії «Опозиційна платформа - За життя» і не висувався від цієї політичної сили - заява партії

Самовисуванець Валерій Мошенський регулярно обманює своїх виборців, стверджуючи, що є кандидатом від «Опозиційною платформи - За життя» та використовуючи в своїх агітаційних матеріалах символіку партії. Тепер за такі дії він відповість перед судом, йдеться в офіційній заяві політради партії.

«Опозиційна платформа -За життя» вже неодноразово спростовувала свою причетність до даного кандидата: «Валерій Мошенський не є членом партії «Опозиційна платформа - За життя» і не висувався від нашої політичної сили. Валерій Мошенський, використовуючи партійну символіку і вказуючи на приналежність до партії «Опозиційна платформа - За життя», вводить в оману громадськість і виборців», - заявляють у партії.

На своєму окрузі Мошенський роздає фейкові листівки і навіть фейкову газету, де розміщено, в тому числі, і вигадане інтерв'ю лідера ОТЗЖ Юрія Бойка, який нібито підтримує кандидата.

За такий обман виборців на Мошенського подали до суду.

Партія «Опозиційна платформа - За життя» не давала дозвіл на використання їхньої символіки, агітаційних матеріалів і не надавала йому підтримку. «Дії кандидата вводять виборців в оману і створюють неправдиве враження про належність Мошенського до «Опозиційною платформи - За життя», а це порушення Закону України «Про вибори народних депутатів України. За обман виборців Мошенському доведеться відповісти перед судом: йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі за статтею 157 Кримінального кодексу», - пишуть у партії.