  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Партія Медведчука подала до суду на кандидата Мошенського «за обман виборців»

    • Розсилка
    На своєму окрузі Мошенський роздає фейкові листівки і навіть фейкову газету, де розміщено, в тому числі, і вигадане інтерв'ю лідера ОТЗЖ Юрія Бойка, який нібито підтримує кандидата - Партія Медведчука подала до суду на кандидата Мошенського «за обман виборців»
    На своєму окрузі Мошенський роздає фейкові листівки і навіть фейкову газету, де розміщено, в тому числі, і вигадане інтерв'ю лідера ОТЗЖ Юрія Бойка, який нібито підтримує кандидата

    Мошенський не є членом партії «Опозиційна платформа - За життя» і не висувався від цієї політичної сили - заява партії

    Самовисуванець Валерій Мошенський регулярно обманює своїх виборців, стверджуючи, що є кандидатом від «Опозиційною платформи - За життя» та використовуючи в своїх агітаційних матеріалах символіку партії. Тепер за такі дії він відповість перед судом, йдеться в офіційній заяві політради партії.

    «Опозиційна платформа -За життя» вже неодноразово спростовувала свою причетність до даного кандидата: «Валерій Мошенський не є членом партії «Опозиційна платформа - За життя» і не висувався від нашої політичної сили. Валерій Мошенський, використовуючи партійну символіку і вказуючи на приналежність до партії «Опозиційна платформа - За життя», вводить в оману громадськість і виборців», - заявляють у партії.

    Читайте також

    На своєму окрузі Мошенський роздає фейкові листівки і навіть фейкову газету, де розміщено, в тому числі, і вигадане інтерв'ю лідера ОТЗЖ Юрія Бойка, який нібито підтримує кандидата.

    За такий обман виборців на Мошенського подали до суду.

    1_57

    Партія «Опозиційна платформа - За життя» не давала дозвіл на використання їхньої символіки, агітаційних матеріалів і не надавала йому підтримку. «Дії кандидата вводять виборців в оману і створюють неправдиве враження про належність Мошенського до «Опозиційною платформи - За життя», а це порушення Закону України «Про вибори народних депутатів України. За обман виборців Мошенському доведеться відповісти перед судом: йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі за статтею 157 Кримінального кодексу», - пишуть у партії.

    Читайте також
    суд вибори партії За життя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ