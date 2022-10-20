Перепалка між нардепкою Безуглою та телеведучою Даугулє набирає обертів

Нардепка хоче розібратися, чому частина проросійських журналістів та пропагандистів все ще непогано почуваються в Україні

Безугла прагне розплати для журналістів, які раніше працювали на проросійських телеканалах

Народна депутатка з фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook продовжила публічну суперечку із ведучою телеканалу «Інтер» Анастасією Даугулє. Безугла у відповідь на публікацію «Главкома», де ведуча стверджує, що не поширювала наративи пропагандистів, продемонструвала скріншот із проросійського телешоу, де ведучими були Анастасия Даугуле й Андрій Доманський, як доказ неправдивості слів журналістки.

«Рукопісі нє горят». 9 травня 2018. Інтер. Шоу «Победа одна на всех». Для прикладу. P.S. Для деяких вважаю прийнятним варіант вибачитися і визнати. Адже люди міняють світогляд і можуть надалі виправляти помилки. Іншим же це не допоможе», – дорікнула нардепка.

Нагадаємо, раніше Безугла повідомила, що ініціює звернення до СБУ, Нацради та міністра Олександра Ткаченка, щодо присутності в ефірі журналістів, які мають проросійську орієнтацію та пропагують «кремлівські наративи». Серед тих, кого мала на увазі нардепка, була й Даугулє.

Пізніше журналістка і ведуча у коментарі для заявила, що ніколи не працювала на заборонених та визнаних в Україні проросійськими телеканалах, а також запевнила, що під час своєї роботи не поширювала наративи російської пропаганди. Телеведуча наголосила, що вважає депутатський запит Безуглої сповненою «безпідставних звинувачень за змістом і ідеологічних кліше за формою».