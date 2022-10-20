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Перепалка між нардепкою Безуглою та телеведучою Даугулє набирає обертів

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Перепалка між нардепкою Безуглою та телеведучою Даугулє набирає обертів
Нардепка хоче розібратися, чому частина проросійських журналістів та пропагандистів все ще непогано почуваються в Україні
фото: glavcom.ua

Безугла прагне розплати для журналістів, які раніше працювали на проросійських телеканалах 

Народна депутатка з фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook продовжила публічну суперечку із ведучою телеканалу «Інтер» Анастасією Даугулє. Безугла у відповідь на публікацію «Главкома», де ведуча стверджує, що не поширювала наративи пропагандистів, продемонструвала скріншот із проросійського телешоу, де ведучими були Анастасия Даугуле й Андрій Доманський, як доказ неправдивості слів журналістки. 

«Рукопісі нє горят». 9 травня 2018. Інтер. Шоу «Победа одна на всех». Для прикладу. P.S. Для деяких вважаю прийнятним варіант вибачитися і визнати. Адже люди міняють світогляд і можуть надалі виправляти помилки. Іншим же це не допоможе», – дорікнула нардепка.

Перепалка між нардепкою Безуглою та телеведучою Даугулє набирає обертів фото 1

Нагадаємо, раніше Безугла повідомила, що ініціює звернення до СБУ, Нацради та міністра Олександра Ткаченка, щодо присутності в ефірі журналістів, які мають проросійську орієнтацію та пропагують «кремлівські наративи». Серед тих, кого мала на увазі нардепка, була й Даугулє.  

Пізніше журналістка і ведуча у коментарі для заявила, що ніколи не працювала на заборонених та визнаних в Україні проросійськими телеканалах, а також запевнила, що під час своєї роботи не поширювала наративи російської пропаганди. Телеведуча наголосила, що вважає депутатський запит Безуглої сповненою «безпідставних звинувачень за змістом і ідеологічних кліше за формою». 

Читайте також: Полювання на відьом із телевізора. Список депутатки Безуглої
Теги: Інтер Facebook Мар’яна Безугла

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Суспільство

Перепалка між нардепкою Безуглою та телеведучою Даугулє набирає обертів
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