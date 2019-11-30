Мінкульт: УПЦ МП має вказати у назві приналежність церкви до країни-агресора



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В українському уряді нагадали, що управління УПЦ МП знаходиться в Москві

Міністр культури вкотре заявив про необхідність перейменування Московської церкви в Україні

Українська православна церква Московського патріархату має вказати в своїй назві приналежність церкви до країни-агресора: РПЦ.

Про це в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

«Але ми розуміємо, що знаходимося в стані гібридної війни, що управління УПЦ МП знаходиться в Москві, це записано в документах, в статутах. І тому ми вважаємо, що позначення хто є хто — це нормально на цьому історичному етапі. І я не розумію, чому зчинився такий галас із цього приводу. Це не перейменування церкви, це додавання одного слова, яке чітко визначає, яка це церква, тобто приналежність церкви до країни-агресора: РПЦ», — сказав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вже заявляв, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

В Помісній церкві назвали позицію Мінкульту правильною і обґрунтованою.

Зазначимо, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).