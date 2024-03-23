У 13 років втік в АТО. Згадаймо учасника шоу «Х-Фактор» Савелія Федана з Енергодара

Прагнення захищати свою Батьківщину від ворога супроводжувало Савелія все життя

Після початку повномасштабної війни юнак взяв зброю і пішов захищати Україну від російської навали.

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Савелія Федана.

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27 серпня 2023 року у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 21-річний Савелій Федан. Він став відомим завдяки участі у шоу «Х-Фактор», де виконав патріотичну пісню власного авторства. Хлопець був родом з окупованого нині Енергодара.

У боях на передовій загинув 21-річний Савелій Федан фото з відкритих джерел

Вік тут ні до чого. Патріотизм, як і здатність стати на захист Батьківщини, не проявляється з віком, тому є багато історичних доказів. Савелій Федан

У 13 років хлопець таємно від мами поїхав до АТО, ставши героєм заголовків ЗМІ фото з відкритих джерел

Прагнення захищати свою Батьківщину від ворога супроводжувало Савелія все життя. Першим кроком стало навчання у Запорізькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». Після його закінчення хлопець вступив до факультету підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Одеської військової академії.

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«Він був патріотом. Його дуже хвилювала ситуація, яка почалася у 2014 році. Він завжди казав: «Я виросту, буду військовим. Я буду захищати свою країну», – пригадала мама загиблого Катерина.

Юний герой все життя прагнув захищати Україну фото з відкритих джерел

Воїн з дитинства мав активну громадянську позицію. Брав активну участь в патріотичних заходах в Енергодарі, займався волонтерством, допомагав ЗСУ.

«У мене було чимало захоплень. Наприклад, у молодших класах я займався танцями, потім мама записала мене на гурток шиття. І якщо хтось думає, що то не чоловіча справа, можу сказати – для курсанта навички тримати голку виявилися досить корисними», – жартував хлопець.

Савелій Федан з молодшим братом фото з відкритих джерел

Юнак читав реп з 12 років, тексти писав сам. Восени 2015-го, сказавши мамі, що виступатиме в госпіталі у Дніпрі, поїхав із волонтерами в АТО. Там співав свої пісні військовим, і хлопці, за спогадами очевидців, були в захваті від 13-річного артиста.

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Хлопець поїхав у зону проведення антитерористичної операції, аби виступити у шпиталі фото з відкритих джерел

«Моя мама активно займалася волонтерством, а я намагався їй всіляко допомагати. Одного разу познайомився з Богданом – чоловіком, який свого часу грав на піаніно на Майдані перед «беркутом». Він приїхав до нас в Енергодар на відкриття пам’ятника загиблим. Ми поспілкувалися, і він розповів, що вже завтра їде разом з волонтерами до українських бійців на Схід держави. Тоді в мені ніби щось «клацнуло» – я вирішив, що неодмінно мушу до них приєднатися, – пригадував Савелій. – Єдиною перешкодою могла стати мама, яка навряд мене відпустила б. Тож я не придумав нічого кращого, як збрехати. Сказав, що поїду з волонтерами до військового шпиталю в Дніпро, а сам вирушив за зовсім іншим маршрутом».

Савелій співав патріотичні пісні власного авторства фото з відкритих джерел

«Ми приїхали на позицію, де були саме десантники. Для мене провели екскурсію, показали техніку, зброю. Я із захватом дивився на наших військових і розумів – моє місце серед них. Тоді ж і вирішив, що, попри будь-які перешкоди, обов’язково стану десантником», – розповідав юнак.

Савелій Федан від дитинства мав активну громадянську позицію: він брав участь в патріотичних заходах в рідному Енергодарі, займався волонтерством, допомагав ЗСУ фото з відкритих джерел

«Ми познайомились, коли почалась війна в східній частині України. Мені було 16, Савелію 12. Ми волонтерили, їздили у військові шпиталі, давали концерти та збирали гроші для наших захисників... Він вражав мене своєю зрілістю та розумом, не по віку він був дорослим. Тоді 12-річний хлопчик сказав мені, що зажди буде захищати країну, інакше не зможе», – поділилася подруга загиблого Єлизавета.

У 13 років Савелій побував на фронті – після цієї поїздки він вирішив, що піде служити в армію фото з відкритих джерел

Савелій став відомим у 2018 році після участі в музичному талант-шоу «Х-Фактор». Він виступив там у 16 років, під час навчання в ліцеї. Тоді хлопець виконав авторську реп-композицію «Україна» та отримав від суддів чотири «так».

Не пощастило поруч жити з такими «братами».

Не хлібом-сіллю зустрічати, а кулаками.

Вбивали наш народ, культуру, мову та історію

Нищили та віджимали територію.

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Тепер ви кажете, що в нас тут повсюди фашисти,

Вийдеш на вулицю – тут найманці та терористи.

Може, Грузію ви теж «по-братськи рятували»?

Вам не здолати нас, запам’ятайте це, ординці!

Ми на своїй землі, не зрадники, а українці.

«Савелій вступив в ліцей у 2017 році. Вже під час активного ведення АТО. Свідомо обрав шлях військового. Він був мотивованим учнем, з яскравою патріотичною проукраїнською позицією. Він цікавився історією України, історією української військової справи. Був одним з найкращих учнів ліцею. Його поважали як однолітки, так і вчителі», – пригадав Федана начальник ліцею «Захисник», полковник Руслан Кулька.

Після завершення навчання у 2019 році хлопець успішно склав вступні випробування на факультет десантно-штурмових військ в Академію сухопутних військ в Одесі.

Савелій Федан від перших днів російського вторгнення захищав Україну фото з відкритих джерел

На фронт пішов одразу після повномасштабного російського вторгнення. Невдовзі став командиром десантно-штурмової роти 46-ї окремої штурмової бригади. «Савелій професійний військовий. Він свідомо обрав цей шлях», – сказав Руслан Кулька.

27 серпня 2023 року, виконуючи чергове бойове завдання біля села Роботине Запорізької області, Савелій загинув внаслідок мінометного обстрілу.

Савелій Федан разом зі своєю дружиною на весіллі фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.