У 13 років втік в АТО. Згадаймо учасника шоу «Х-Фактор» Савелія Федана з Енергодара
Після початку повномасштабної війни юнак взяв зброю і пішов захищати Україну від російської навали.
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Савелія Федана.
27 серпня 2023 року у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 21-річний Савелій Федан. Він став відомим завдяки участі у шоу «Х-Фактор», де виконав патріотичну пісню власного авторства. Хлопець був родом з окупованого нині Енергодара.
Вік тут ні до чого. Патріотизм, як і здатність стати на захист Батьківщини, не проявляється з віком, тому є багато історичних доказів.
Савелій Федан
Прагнення захищати свою Батьківщину від ворога супроводжувало Савелія все життя. Першим кроком стало навчання у Запорізькому обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». Після його закінчення хлопець вступив до факультету підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ Одеської військової академії.
«Він був патріотом. Його дуже хвилювала ситуація, яка почалася у 2014 році. Він завжди казав: «Я виросту, буду військовим. Я буду захищати свою країну», – пригадала мама загиблого Катерина.
Воїн з дитинства мав активну громадянську позицію. Брав активну участь в патріотичних заходах в Енергодарі, займався волонтерством, допомагав ЗСУ.
«У мене було чимало захоплень. Наприклад, у молодших класах я займався танцями, потім мама записала мене на гурток шиття. І якщо хтось думає, що то не чоловіча справа, можу сказати – для курсанта навички тримати голку виявилися досить корисними», – жартував хлопець.
Юнак читав реп з 12 років, тексти писав сам. Восени 2015-го, сказавши мамі, що виступатиме в госпіталі у Дніпрі, поїхав із волонтерами в АТО. Там співав свої пісні військовим, і хлопці, за спогадами очевидців, були в захваті від 13-річного артиста.
«Моя мама активно займалася волонтерством, а я намагався їй всіляко допомагати. Одного разу познайомився з Богданом – чоловіком, який свого часу грав на піаніно на Майдані перед «беркутом». Він приїхав до нас в Енергодар на відкриття пам’ятника загиблим. Ми поспілкувалися, і він розповів, що вже завтра їде разом з волонтерами до українських бійців на Схід держави. Тоді в мені ніби щось «клацнуло» – я вирішив, що неодмінно мушу до них приєднатися, – пригадував Савелій. – Єдиною перешкодою могла стати мама, яка навряд мене відпустила б. Тож я не придумав нічого кращого, як збрехати. Сказав, що поїду з волонтерами до військового шпиталю в Дніпро, а сам вирушив за зовсім іншим маршрутом».
«Ми приїхали на позицію, де були саме десантники. Для мене провели екскурсію, показали техніку, зброю. Я із захватом дивився на наших військових і розумів – моє місце серед них. Тоді ж і вирішив, що, попри будь-які перешкоди, обов’язково стану десантником», – розповідав юнак.
«Ми познайомились, коли почалась війна в східній частині України. Мені було 16, Савелію 12. Ми волонтерили, їздили у військові шпиталі, давали концерти та збирали гроші для наших захисників... Він вражав мене своєю зрілістю та розумом, не по віку він був дорослим. Тоді 12-річний хлопчик сказав мені, що зажди буде захищати країну, інакше не зможе», – поділилася подруга загиблого Єлизавета.
Савелій став відомим у 2018 році після участі в музичному талант-шоу «Х-Фактор». Він виступив там у 16 років, під час навчання в ліцеї. Тоді хлопець виконав авторську реп-композицію «Україна» та отримав від суддів чотири «так».
Не пощастило поруч жити з такими «братами».
Не хлібом-сіллю зустрічати, а кулаками.
Вбивали наш народ, культуру, мову та історію
Нищили та віджимали територію.
Тепер ви кажете, що в нас тут повсюди фашисти,
Вийдеш на вулицю – тут найманці та терористи.
Може, Грузію ви теж «по-братськи рятували»?
Вам не здолати нас, запам’ятайте це, ординці!
Ми на своїй землі, не зрадники, а українці.
«Савелій вступив в ліцей у 2017 році. Вже під час активного ведення АТО. Свідомо обрав шлях військового. Він був мотивованим учнем, з яскравою патріотичною проукраїнською позицією. Він цікавився історією України, історією української військової справи. Був одним з найкращих учнів ліцею. Його поважали як однолітки, так і вчителі», – пригадав Федана начальник ліцею «Захисник», полковник Руслан Кулька.
Після завершення навчання у 2019 році хлопець успішно склав вступні випробування на факультет десантно-штурмових військ в Академію сухопутних військ в Одесі.
На фронт пішов одразу після повномасштабного російського вторгнення. Невдовзі став командиром десантно-штурмової роти 46-ї окремої штурмової бригади. «Савелій професійний військовий. Він свідомо обрав цей шлях», – сказав Руслан Кулька.
27 серпня 2023 року, виконуючи чергове бойове завдання біля села Роботине Запорізької області, Савелій загинув внаслідок мінометного обстрілу.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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