Стало відомо, скільки бізнес буде платити за кожного заброньованого від мобілізації працівника

Підприємства можуть уникнути призову за дотримання певних умов

Економічне бронювання від мобілізації для індивідуальних підприємців відрізняється від інших, але всі підприємства повинні дотримуватись умов щодо відсутності штрафів і виконання податкових зобов'язань. Про це розповів нардеп Олексій Мовчан в інтерв'ю телеканалу «Київ 24».

За словами Мовчана, депутати готують умови для роботодавців, які будуть включені в законопроєкт про економічне бронювання. Основна мета цих умов – легалізація працівників, що ховаються від призову та працюють нелегально. Це має призвести до активізації економіки та очікуваних надходжень до бюджету в 100 млрд грн.

Умови бронювання для бізнесу від призову

Для отримання захисту від призову підприємствам потрібно дотримуватись певних умов, таких як:

Офіційне оформлення працівників;

Відсутність штрафів та порушень податкового законодавства, а також податкових боргів.

Народний депутат Олексій Мовчан підкреслив, що можливістю бронювання зможуть скористатись не тільки підприємства з критичної інфраструктури, але й інші компанії. Умови для індивідуальних підприємців будуть відрізнятися, але конкретні деталі поки не розкриті.

Вартість бронювання працівника

За словами Мовчана, захист від призову може отримати особа, яка має «білу» зарплату, що перевищує середній рівень по регіону. Наприклад, для мешканця Києва це повинно бути понад 21 тис. грн, а для жителя Полтавщини – понад 16 тис. грн. Підприємства повинні будуть сплатити від 20 до 30 тис. грн за кожного заброньованого працівника, але ця сума ще буде уточнена.

Нардеп також зазначив, що економічне бронювання може сприяти виявленню тих, хто ухиляється від призову. Хоча досі у Верховній Раді тривають дискусії щодо впровадження економічного бронювання, деякі депутати вже обговорювали потенційні витрати, пов'язані з його оформленням.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні бронювання від мобілізації мають понад 900 тисяч осіб. Він приспускає, що його обсяги можуть збільшитися.