Сват Литвина став сенатором від Астраханської області Росії

Термін повноважень Деркача становитиме п'ять років

Колишній народний депутат України Андрій Деркач, якого обвинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні, став сенатором, який представляє виконавчу владу Астраханської області. Про це повідомляється на порталі правової інформації регіону.

«Постановляю наділити Деркача Андрія Леонідовича повноваженнями сенатора Російської Федерації – представника від уряду Астраханської області», – йдеться у тексті постанови.

Термін повноважень Деркача становитиме п'ять років.

Андрій Деркач – син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача, став народним депутатом у 1998 році, обраним до Верховної Ради (ВР) III скликання. У 2002 році знову був обраний до ВР IV скликання, цього разу як член блоку «За єдину Україну!», який очолював Володимир Литвин. Андрій одружений з доцентом Тетяною Тереховою, а одна з їхніх трьох доньок вийшла заміж за сина ексголову ВР Володимира Литвина.

Нагадаємо, що раніше Андрій Деркач став одним із кандидатів у російську Раду Федерації від Астраханської області.

До слова, у 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тисяч від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

У 2019 році Деркача обрали народним депутатом 9 скликання по 159 округу (Сумська область) як безпартійного самовисуванця.