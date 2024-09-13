Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сват Литвина став сенатором від Астраханської області Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сват Литвина став сенатором від Астраханської області Росії
Андрій Деркач – колишній народний депутат України, обвинувачений у держзраді
фото: Reuters

Термін повноважень Деркача становитиме п'ять років

Колишній народний депутат України Андрій Деркач, якого обвинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні, став сенатором, який представляє виконавчу владу Астраханської області. Про це повідомляється на порталі правової інформації регіону.

«Постановляю наділити Деркача Андрія Леонідовича повноваженнями сенатора Російської Федерації – представника від уряду Астраханської області», – йдеться у тексті постанови.

Термін повноважень Деркача становитиме п'ять років.

Андрій Деркач – син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача, став народним депутатом у 1998 році, обраним до Верховної Ради (ВР) III скликання. У 2002 році знову був обраний до ВР IV скликання, цього разу як член блоку «За єдину Україну!», який очолював Володимир Литвин. Андрій одружений з доцентом Тетяною Тереховою, а одна з їхніх трьох доньок вийшла заміж за сина ексголову ВР Володимира Литвина.

Нагадаємо, що раніше Андрій Деркач став одним із кандидатів у російську Раду Федерації від Астраханської області.

До слова, у 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тисяч від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

У 2019 році Деркача обрали народним депутатом 9 скликання по 159 округу (Сумська область) як безпартійного самовисуванця.

Читайте також:

Теги: росія Україна Андрій Деркач державна зрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

19 серпня німецькі союзники оголосили про нову партію озброєння для України
Німеччина передає Україні ще одну систему ППО Iris-T та іншу зброю: повний список
19 серпня, 14:15
Ігор Северенчук мобілізувався у квітні 2022 року. Був головним сержантом десантно-штурмового взводу
Вихованець «Карпат» загинув під час бойових дій на Курщині. Згадаймо Ігоря Северенчука
21 серпня, 09:00
Канцлер Німеччини запевнив, що країна буде і надалі підтримувати Україну попри суперечки, які виникли останніми днями
«Це дуже обмежена операція»: Шольц зробив прогноз щодо наступу ЗСУ на Курщині
21 серпня, 21:50
Петро Павло відповів на запитання громадян Чехії у соцмережах
Хто може закінчити війну в Україні? Президент Чехії назвав сценарій
27 серпня, 10:29
Згідно з текстом петиції, Ірина Фаріон залишила по собі значний спадок
Ірині Фаріон – звання «Герой України»: петиція набрала потрібні голоси
4 вересня, 15:40
Вгорі на березі зелене листя, а внизу вже все опало – до ранньої зими і теплої весни
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 вересня, 00:05
Зеленський показав кадри з наслідками обстрілів України за цей тиждень
«Рамштайн» і масовані обстріли України. Підсумки тижня від Зеленського (відео)
8 вересня, 11:12
За словами деяких дипломатів, повна перемога Києва коштуватиме союзникам сотні мільярдів доларів
Захід підштовхує Україну до «плану Б» у війні з Росією – WSJ
11 вересня, 15:18
Попередня оцінка економічних збитків в Курській області внаслідок наступу ЗСУ нібито становить майже $1 млрд
Як наступ ЗСУ на Курщині вплинув на економічну ситуацію у РФ: заява губернатора
11 вересня, 15:52

Політика

Японія підняла винищувачі через російські літаки: що сталося
Японія підняла винищувачі через російські літаки: що сталося
Пекін відповів на критику Зеленського про «мирний план» Китаю та Бразилії
Пекін відповів на критику Зеленського про «мирний план» Китаю та Бразилії
Сват Литвина став сенатором від Астраханської області Росії
Сват Литвина став сенатором від Астраханської області Росії
Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на €118 млн
Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на €118 млн
Румунія відреагувала на удар РФ по сухогрузу в Чорному морі
Румунія відреагувала на удар РФ по сухогрузу в Чорному морі
Кім Чен Ин вперше засвітився на заводі зі збагачення урану: чим цікавий об'єкт
Кім Чен Ин вперше засвітився на заводі зі збагачення урану: чим цікавий об'єкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
8530
Глава МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям
6027
Відключення світла 13 вересня: «Укренерго» потішило українців
4595
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3957
Захід змінив позицію щодо ударів углиб РФ. The Times назвав причину
2816
Одна з країн ЄС легалізувала виробництво самогону, є цікавий нюанс

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Сьогодні, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

В Україні пройде «Перший безбар’єрний марафон»
В Україні пройде «Перший безбар’єрний марафон»
13 вересня, 14:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua