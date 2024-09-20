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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Що зараз турбує американців. Підсумки новин за тиждень

glavcom.ua
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До виборів президента США залишилось 45 днів
фото: Depositphotos

Цілком імовірно, що цей візит Зеленського і особиста зустріч з обома кандидатами можуть бути останніми перед виборами в США

Про Україну багато говорили в контексті нової спроби замаху на Дональда Трампа, передовсім через персону підозрюваного Раяна Раута.

Відкинемо усі маніпуляції про те, що Раут якось був причетний до іноземного легіону (а такого було багато). Навіть якщо медіа намагались подати новини зважено, то часто «підозрюваний у замаху на Дональда Трампа» і «Україна» лунали в одному реченні. Хоч-не-хоч, а це мимоволі створює асоціативний ряд у людей, які часто не читають далі заголовків.

На більшості публічно доступних світлин у хорошій якості Раян Раут – за збігом теж або в Україні, або з українською символікою. Можете здогадатись, чим переважно ілюстрували матеріали. Додаємо до заголовків ще й чітку візуальну складову.

До цього додались політичні заяви деяких гравців у республіканському таборі. Наразі ФБР перевіряє коментарі Раута про Україну і вивчає його мотиви. Але дехто поєднав його дії з риторикою демократів про те, що Трамп начебто є загрозою для союзників США та України. Мовляв, саме це підштовхнуло підозрюваного до радикальних кроків.

Про це зокрема говорить кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс: «Камала Гарріс заявила, що у її перегонах проти Трампа «на кону – демократія». Стрілець використав ту саму фразу. Він був одержимий «боротьбою України за демократію». … В медіа лунали наративи, що «хто не підтримував політику Камали Гарріс щодо України, був политий кров’ю українських дітей». Останнє, схоже, мало вплив на Раута – потенційного вбивцю».

Конгресмен Майк Волтц: «Небезпечна риторика демократів (Трамп – диктатор, він продає Україну Путіну, його потрібно зупинити) радикалізує таких людей, як Раян Раут. Чому ФБР мовчить про його мотиви?»

Ведучий Fox News Джессі Вотерс: «Раян Раут – український радикал. Він радикалізувався в Україні. Чи сам, чи з допомогою іноземного впливу. Державний департамент знав про його подорожі, чому з цим нічого не робили?»

Це не відображає настроїв усієї республіканської партії, але такі заяви помітні. Сам Трамп, до речі, у своїх коментарях не згадав ні словом про Україну. Натомість він поклав відповідальність на риторику Камали Гарріс, спрямовану проти нього. Що це, мовляв, лише розпалює ненависть у США і призводить до насильства. «Через цю комуністичну ліву риторику летять кулі, і далі буде тільки гірше!»

На CNN вийшла колонка про те, що після другої спроби замаху на Трампа Росія намагатиметься подати підтримку України в США як щось екстремістське. Що допомога Києву призводить до хаосу, тому Америці потрібно триматися подалі від цієї війни. Не те, щоб таких вкидів дотепер не було – ми їх постійно бачили раніше. Але міф про Раута як про друга України лише підживлює такі наративи.

Наступного тижня Зеленський – у США. Буде бачитися з Байденом і Камалою Гарріс, а також, за очікуваннями, із Дональдом Трампом. Це стане нагодою перевести розмови про допомогу Україні в інше русло, зробивши акцент на важливості двопартійної підтримки і донести це повідомлення до обох таборів.

Цілком імовірно, що цей візит Зеленського і особиста зустріч з обома кандидатами можуть бути останніми перед виборами в США. До них залишається 45 днів. А поки – готуємось до наступного тижня. Він точно буде насиченим на новини.

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Джерело
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Теги: росія США Дональд Трамп вибори у США Україна демократія Камала Гарріс

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