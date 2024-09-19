Чи варто знизити мінімальний призовний вік до 20 років? Пояснення нардепа Рахманіна

«З одного боку, молоді люди потрібні ЗСУ, щоб зміцнити боєздатні підрозділи, але з іншого, прошарок цих громадян не такий і великий»

Члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак, Генеральний штаб запевнив, що наразі такої потреби немає. Про це повідомив член комітету з питань нацбезпеки, нардеп Сергій Рахманін в інтервʼю «Українській правді».

«Ми зверталися до Генерального штабу, який формує потребу, із запитанням, чи є наразі гостра, нагальна необхідність зменшувати цей поріг. Генеральний штаб сказав, що наразі такої потреби немає», – заявив депутат.

Рахманін пояснює, що за рахунок зменшення віку осіб, які призиваються до ЗСУ, було отримано певний ресурс. Однак, чи вистачить війську цього ресурсу в осяжній перспективі – стане відомо не раніше кінця вересня. «Ми сподіваємося, що вони (Генштаб - ред.) з якоюсь пропозицією, аналізами до нас вийдуть», – інформує нардеп.

На його переконання, рішення про зменшення призовного віку – військово-політичне. Військове – бо йдеться про потенціал, про молодих людей, здатних виконувати насамперед бойові завдання, краще за людей 50+. Політичне – бо це рішення має бути погоджене президентом як верховним головнокомандувачем, пояснює народний обранець.

«З одного боку, більш молоді люди потрібні ЗСУ, щоб зміцнити передусім найбільш боєздатні підрозділи, а, з іншого боку, у нас прошарок цих громадян не такий вже і великий», – вважає Сергій Рахманін і додає, що з точки зору демографічної ситуації, зменшення мобілізаційного віку – великий ризик. Депутат переконаний, що не думати про цей ризик – не можна, навіть «у тих жорстких, небезпечних умовах, у яких на сьогодні перебуває Україна».

Нагадаємо, до кінця тижня Міністерство оборони має видати наказ про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу. Також спікер Ради зазначив, що влада разом з військовими надалі буде розв'язувати питання ротації та відстрочки. Зокрема, вони міститимуться у новому законопроєкті.

Як повідомлялося, Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради розглянув законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Документ підтримали для ухвалення у другому читанні.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що військове командування зупинить мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років, допоки Верховна Рада розглядає відповідний законопроєкт.