Підтоплення Миколаївщини. Кім повідомив хороші новини

50 см води залишилося у Снігурівці. Вода відійшла з усіх підтоплених будинків

На території Миколаївської області більше не залишилося підтоплених будинків, вода відступила. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в етері телемарафону.

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«Із 375 будинків, які зазнали підтоплення, усі 375 уже не підтоплені. ДСНС працює по відкачуванню, там додаткові помпи, тобто в нас ситуація стабільна. Крім того, два мости, які пішли під воду, які будує Конотопський шляхо-відновлювальний полк за допомогою United24 (один – дерев’яний, інший бетонний), – вони вистояли, ними вже відкрито проїзд», – сказав він.

Кім припускає, що найближчим часом ситуація внормується.

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«У нас там 50 см залишилося по Снігурівці, але це вже нижче критичної точки. Можна сказати, що Миколаївщина вже не підтоплена зовсім», – додав Кім.

Раніше повідомлялося, що росіяни не допустили ООН у райони, постраждалі від підриву Каховської ГЕС.

Станом на вечір 18 червня через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС загинули вже 17 осіб. Із них 13 – унаслідок утоплення, ще четверо отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Зниклими безвісти вважається 31 людина.

До слова, за даними The New York Times, підрив росіянами підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС.