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Підтоплення Миколаївщини. Кім повідомив хороші новини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підтоплення Миколаївщини. Кім повідомив хороші новини
Перші дні після підриву Каховської ГЕС на Миколаївщині
фото: Миколаївська обласна прокуратура

50 см води залишилося у Снігурівці. Вода відійшла з усіх підтоплених будинків

На території Миколаївської області більше не залишилося підтоплених будинків, вода відступила. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в етері телемарафону.

«Із 375 будинків, які зазнали підтоплення, усі 375 уже не підтоплені. ДСНС працює по відкачуванню, там додаткові помпи, тобто в нас ситуація стабільна. Крім того, два мости, які пішли під воду, які будує Конотопський шляхо-відновлювальний полк за допомогою United24 (один – дерев’яний, інший бетонний), – вони вистояли, ними вже відкрито проїзд», – сказав він.

Кім припускає, що найближчим часом ситуація внормується.

«У нас там 50 см залишилося по Снігурівці, але це вже нижче критичної точки. Можна сказати, що Миколаївщина вже не підтоплена зовсім», – додав Кім.

Раніше повідомлялося, що росіяни не допустили ООН у райони, постраждалі від підриву Каховської ГЕС.

Станом на вечір 18 червня через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС загинули вже 17 осіб. Із них 13 – унаслідок утоплення, ще четверо отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Зниклими безвісти вважається 31 людина.

До слова, за даними The New York Times, підрив росіянами підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС. 

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Теги: вода війна Миколаївщина Каховська ГЕС

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