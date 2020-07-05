Пішов з життя видатний український футболіст



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Не стало, багаторічного гравця ФК «Динамо Київ» та збірної СРСР Володимира Миколайовича Трошкіна - ветерани

Володимир Трошків пішов з життя сьогодні, 5 липня, на 73 році

Видатний український футболіст Володимир Трошків пішов з життя сьогодні, 5 липня, на 73 році. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Національної збірної України серед ветеранів.

«Не стало, багаторічного гравця ФК «Динамо Київ» та збірної СРСР Володимира Миколайовича Трошкіна. Багаторазовий чемпіон та володар Кубка СРСР, володар Кубка кубків УЄФА та Суперкубка УЄФА, віце-чемпіон Європи, бронзовий призер Олімпійських ігор…», - написали ветерани Національної збірної України.

Зазначається, що Володимир Миколайович зробив величезний внесок і у розвиток ветеранського футболу, довгі роки очолюючи Асоціацію ветеранів футболу України.

«Вітчизняний футбол зазнав непоправної втрати, ми глибоко сумуємо та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Володимира Трошкіна», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 1 липня у віці 58 років пішов з життя колишній заступник міністра фінансів, відомий банкір і ексдиректор «Першої інвестиційної групи» Борис Соболєв.