Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру українським захисникам

Вогонь – символ віри українців у перемогу

У Чернігові на Різдво Христове місцеві пластуни передали Вифлеємський вогонь миру підрозділам оперативного командування «Північ». Про це повідомляє пресслужба угруповання.

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«Це – вогник ваших маленьких сердець і ваша віра, яка запалить Перемогу України», – наголосив командувач військ ОК «Північ» генерал-майор Віктор Ніколюк, звертаючись до пластунів.

Поширення Вифлеємського вогню – міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Так, австрійські скаути беруть Вифлеємський вогонь миру з Вифлеєму. Літаком доставляють до Відня. А звідти – передають іншим скаутським осередкам у різних країнах світу.

Раніше представники скаутської організації «Пласт» передали головнокомандувачеві Збройних сил України Валерію Залужному Вифлеємський вогонь миру.

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Нагадаємо, як повідомляв «Главком», 11 грудня Вифлеємський вогонь миру прибув до України з Австрії.