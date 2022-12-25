Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру українським захисникам

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру українським захисникам
Підрозділи оперативного командування «Північ» отримали Вифлеємський вогонь
фото: Віктор Ніколюк/Facebook

Вогонь – символ віри українців у перемогу

У Чернігові на Різдво Христове місцеві пластуни передали Вифлеємський вогонь миру підрозділам оперативного командування «Північ». Про це повідомляє пресслужба угруповання.

8 фото
На весь екран

«Це – вогник ваших маленьких сердець і ваша віра, яка запалить Перемогу України», – наголосив командувач військ ОК «Північ» генерал-майор Віктор Ніколюк, звертаючись до пластунів.

Поширення Вифлеємського вогню – міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Так, австрійські скаути беруть Вифлеємський вогонь миру з Вифлеєму. Літаком доставляють до Відня. А звідти – передають іншим скаутським осередкам у різних країнах світу.

Раніше представники скаутської організації «Пласт» передали головнокомандувачеві Збройних сил України Валерію Залужному Вифлеємський вогонь миру

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», 11 грудня Вифлеємський вогонь миру прибув до України з Австрії.

Теги: акція Вифлеємський вогонь пластуни Facebook

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру (відео)
Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру (відео)
14 грудня, 17:55
У сесійній залі Київради представники скаутської організації «Пласт» передали меру Вифлеємський вогонь
У Київраду принесли благодатний Вифлеємський вогонь (фото)
15 грудня, 18:04
Пластуны передали Залужному Вифлеемский огонь мира
Пластуны передали Залужному Вифлеемский огонь мира (фото)
18 грудня, 00:01

Суспільство

Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру українським захисникам
Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру українським захисникам
Окупанти встановили в зруйнованому Маріуполі новорічну ялинку
Окупанти встановили в зруйнованому Маріуполі новорічну ялинку
У Дністер на Львівщині потрапили нафтопродукти: допустима норма перевищена у 200 разів
У Дністер на Львівщині потрапили нафтопродукти: допустима норма перевищена у 200 разів
За добу з-за кордону на Різдво приїхали 52 тис. українців
За добу з-за кордону на Різдво приїхали 52 тис. українців
Головне за ніч: ISW повідомив хороші новини з фронту, а ЗСУ попередили про нові обстріли
Головне за ніч: ISW повідомив хороші новини з фронту, а ЗСУ попередили про нові обстріли
Відлига та дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 грудня
Відлига та дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 грудня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
У Києві пролунали вибухи
43K
Чому Україна не атакує білоруські аеродроми? Безсмертний прорахував рішення Зеленського
21K
25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони
16K
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
9800
На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога
8265
Над Україною пролетів Санта-Клаус (фото)

Новини

Міжнародна допомога енергосектору та гранти: Шмигаль підбив підсумки тижня
Сьогодні, 18:09
Схема на ринку доставки газу: 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Вчора, 09:46
Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту