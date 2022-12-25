Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру українським захисникам
Вогонь – символ віри українців у перемогу
У Чернігові на Різдво Христове місцеві пластуни передали Вифлеємський вогонь миру підрозділам оперативного командування «Північ». Про це повідомляє пресслужба угруповання.
«Це – вогник ваших маленьких сердець і ваша віра, яка запалить Перемогу України», – наголосив командувач військ ОК «Північ» генерал-майор Віктор Ніколюк, звертаючись до пластунів.
Раніше представники скаутської організації «Пласт» передали головнокомандувачеві Збройних сил України Валерію Залужному Вифлеємський вогонь миру.
Нагадаємо, як повідомляв «Главком», 11 грудня Вифлеємський вогонь миру прибув до України з Австрії.
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