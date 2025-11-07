Міськрада Дніпра ввела мораторій на публічне використання російськомовного контенту

Уповноважена із захисту державної мови назвала це рішення «питанням національної безпеки»

У Дніпрі заявили про введення мораторію на публічне використання російськомовного контенту. Це рішення ухвалив виконком міськради Дніпра, повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська у Facebook, повідомляє «Главком».

Відтепер на території Дніпровпетровської області заборонене використання російського культурного продукту. Мораторій також передбачає захист українського інформаційного простору від впливу Росії, а також спрямований на усунення наслідків русифікації, що тривала роками. «До моменту повного припинення окупації території України публічне використання будь-яких культурних продуктів, створених або відтворюваних російською мовою, на території Дніпровської громади забороняється», – йдеться у документі.

Олена Івановська також зазначає, що прийняте рішення стосується не лише міста Дніпра, але й національної безпеки загалом. «Таке рішення давно на часі, адже публічне використання російської мови в культурному просторі сприймається громадянами як неповага до пам’яті загиблих захисників України та морально неприйнятне в умовах повномасштабної війни.Це питання національної безпеки, гідності та пам’яті про жертв російської агресії», – підкреслила Олена Івановська.

Раніше «Главком» писав про те, що у фінській школі міста Еспоо, де навчається 11-річна Ніколь з України, стався прикрий інцидент. Детальніше про це розповіла мати Ніколь Ірина Горкун-Сілен. За словами жінки, дочка повідомила їй про те, що під час уроку музики вчителька розповідала дітям про російську музику, а згодом учні мали співати російську пісню «Калінка».

Однак Ніколь відмовилася співати, заявивши, що вона українка. На це вчителька відповіла, що в школі не говорять про війну

Повідомялося, що Дніпрі з’явиться мініскульптура на честь вуличного бігуна. У Дніпрі ухвалено рішення встановити мініскульптуру на честь загиблого в нещодавній дорожньо-транспортній пригоді вуличного бігуна Олександра, який був відомий містянам як дніпровський «Форрест Гамп». Чоловік трагічно загинув 1 листопада на Мануйлівському проспекті Дніпра. Мер Дніпра назвав Олександра одним із символів міста.