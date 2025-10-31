Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп розповів, як європейці тиснули, аби захистити російську мову в Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп розповів, як європейці тиснули, аби захистити російську мову в Україні
Нардеп Потураєв заявив про тиск європейців на Україну через російську мову
колаж: glavcom.ua

Потураєв: «Тиск з боку європейців відбувався не публічно, а якимись дзвінками, листами на електронну пошту, повідомленнями у «вотсапі» тощо»

Представники європейських інституцій неформально тиснули на українських посадовців, аби зупинити ухвалення законопроєкту, який обмежує використання російської мови в Україні. Йдеться про урядовий законопроєкт №14120, що стосується внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов. Про це повідомив нардеп Микита Потураєв в інтерв'ю «Главкому».

«Це вже вдруге відбувається, вперше таке сталося наприкінці 2024 року. Той самий текст законопроєкту тоді так само був заблокований функціонерами Ради Європи», – зазначив Потураєв.

За його словами, тоді представники Ради Європи телефонували з вимогами віцепрем’єрці з євроінтеграції Ользі Стефанішиній: «Мовляв, ми вам не відкриємо перший переговорний кластер (у переговорах щодо членства в ЄС) з фундаментальних прав і свобод людини. І тоді Ольга попросила відкласти законопроєкт, бо була надія, що кластер відкриється».

Вдруге законопроєкт переподавала вже цього року віцепрем'єр з гуманітарної політики – міністр культури України Тетяна Бережна. «І все йшло нормально аж до 29 жовтня, коли на обговоренні порядку денного Верховної Ради Тарас Качка (віцепрем’єр з питань євроінтеграції Тарас Качка) та Віктор Єленський (голова Держслужби з етнополітики і свободи совісті) не заявили, що через цей законопроєкт у нас виникнуть проблеми з Радою Європи», – обурюється Потураєв.

Нардеп зазначає, що тиск з боку європейців відбувався не публічно, а дзвінками, листами на електронну пошту, повідомленнями у месенджери тощо.

У разі прийняття законопроєкту №14120 Україні вдалося б виключити російську мову з переліку «мов меншин», які підлягають захисту та розвитку в Україні відповідно до Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов. 

Читайте також:

Теги: міністр депутат Микита Потураєв законопроєкт мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан
Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації
21 жовтня, 12:30
Народний депутат нецензурно висловився з трибуни Верховної Ради
Нардеп від «Довіри» нецензурно вилаявся з трибуни Ради (відео)
23 жовтня, 19:11
Письменник не приховує, що вдома спілкується російською мовою
Гарік Корогодський показав свою вчительку української мови
10 жовтня, 17:11
На відео нардеп показав бабусі Каті, як сумка закривається, а вона довго його обіймала
Нардеп Тищенко з пафосом подарував пенсіонерці кравчучку
5 жовтня, 18:24
Ніколи нікому не давайте картку, бо потрапите потім у реєстр дроперів
Українців, які передають свої банківські картки іншим, візьмуть під нагляд
12 жовтня, 17:53
У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю
У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю через відмову співати російською
11 жовтня, 16:33
Грач підтримав так званий «російський референдум» про статус Криму 16 березня 2014 року
Помер відомий колаборант, колишній голова Верховної Ради Криму
18 жовтня, 16:30
Зеленський: На світі багато народів, але тільки сміливі змогли відстояти свою незалежність
День української писемності та мови: Зеленський звернувся до тих, хто вчить мови попри все
27 жовтня, 14:26
Масові СЗЧ підривають бойову готовність українських частин
Кількість справ про СЗЧ зросла в п’ять разів: нардеп назвав цифри
25 жовтня, 16:15

Політика

Нардеп розповів, як європейці тиснули, аби захистити російську мову в Україні
Нардеп розповів, як європейці тиснули, аби захистити російську мову в Україні
МЗС України прокоментувало інформацію про «секретну» зустріч «коаліції охочих»
МЗС України прокоментувало інформацію про «секретну» зустріч «коаліції охочих»
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів та російського ВПК
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів та російського ВПК
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»
Зеленський закликав санкціонувати ще 340 російських танкерів
Зеленський закликав санкціонувати ще 340 російських танкерів
Вбивство Чорновола. Ексспікер Мороз назвав політика, який «знав все» про цей злочин
Вбивство Чорновола. Ексспікер Мороз назвав політика, який «знав все» про цей злочин

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua