Нардеп розповів, як європейці тиснули, аби захистити російську мову в Україні

Потураєв: «Тиск з боку європейців відбувався не публічно, а якимись дзвінками, листами на електронну пошту, повідомленнями у «вотсапі» тощо»

Представники європейських інституцій неформально тиснули на українських посадовців, аби зупинити ухвалення законопроєкту, який обмежує використання російської мови в Україні. Йдеться про урядовий законопроєкт №14120, що стосується внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов. Про це повідомив нардеп Микита Потураєв в інтерв'ю «Главкому».

«Це вже вдруге відбувається, вперше таке сталося наприкінці 2024 року. Той самий текст законопроєкту тоді так само був заблокований функціонерами Ради Європи», – зазначив Потураєв.

За його словами, тоді представники Ради Європи телефонували з вимогами віцепрем’єрці з євроінтеграції Ользі Стефанішиній: «Мовляв, ми вам не відкриємо перший переговорний кластер (у переговорах щодо членства в ЄС) з фундаментальних прав і свобод людини. І тоді Ольга попросила відкласти законопроєкт, бо була надія, що кластер відкриється».

Вдруге законопроєкт переподавала вже цього року віцепрем'єр з гуманітарної політики – міністр культури України Тетяна Бережна. «І все йшло нормально аж до 29 жовтня, коли на обговоренні порядку денного Верховної Ради Тарас Качка (віцепрем’єр з питань євроінтеграції Тарас Качка) та Віктор Єленський (голова Держслужби з етнополітики і свободи совісті) не заявили, що через цей законопроєкт у нас виникнуть проблеми з Радою Європи», – обурюється Потураєв.

Нардеп зазначає, що тиск з боку європейців відбувався не публічно, а дзвінками, листами на електронну пошту, повідомленнями у месенджери тощо.

У разі прийняття законопроєкту №14120 Україні вдалося б виключити російську мову з переліку «мов меншин», які підлягають захисту та розвитку в Україні відповідно до Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов.