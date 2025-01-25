По той бік корейці. Росіяни із прифронтових сіл Курщини відмовляються евакуюватися

Село Гуєво розташоване на березі річки Псьол, по інший бік – ворог, тож це і є лінія бойового зіткнення

На фронтовій Курщині – складна ситуація, адже російська влада покинула людей без підтримки, не надає можливості евакуації і продовжує обстрілювати мирне населення. Так, фронт наближається до села Гуєво, тож представнки військової комендатури приїхали, щоб умовити місцевих виїхати. Про це йдеться у сюжеті «ТРО медіа».

Село Гуєво розташоване на березі річки Псьол, по інший бік – ворог, тож це і є лінія бойового зіткнення. Попри такий стан справ, люди відмовляються покидати свої домівки.

«По той бік уже навіть не росіяни, а корейці. Їм що ми, що ви – усі на одне лице. Тут може бути місиво», – каже представник військової комендатури старості села.

Охочих евакуюватися не знайшлося, тож українскі військові розшукали росіян, яким передали звістки їхні родичі.

Нагадаємо, Північна Корея планує протягом двох місяців направити додаткових військових на підкріплення росіян у Курську область. За даними української розвідки, до складу підрозділів КНДР, розгорнутих в Україні, входять близько 500 офіцерів, зокрема щонайменше три генерали.

Нагадаємо, що 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

Як повідомлялося, уряд Південної Кореї проведе консультації з Україною про повернення північнокорейських військових, які потрапили у полон Збройних сил України.