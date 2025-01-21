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Інавгураційний прийом від Трампа: чим пригощали гостей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Меню обіду для гостей було досить різноманітним
фото: sun.com

На інавгураційному обіді Трампа були страви з морепродуктів та яблук

Меню інавгураційної вечері новообраного президента Дональда Трампа включало котлети з крабів, стейк із яловичини та яблучний десерт з морозивом. Про це пише The Sun. До страв подавали вина з різних регіонів США: Шардоне з Вірджинії, Каберне Совіньйон із Каліфорнії та ігристі вина з Нью-Мексико.

«Відвідувачів вітали келихом ігристого вина від виноробні Gruet у Нью-Мексико у чудовому великому залі. Це перша церемонія в закритому приміщенні  з 1985 року, через побоювання холодної погоди у Вашингтоні», – йдеться у статті. 

За даними журналістів, обід розпочався з подачі Chesapeake Crab Cake – крабової котлети з соусом із томатів, маринованими овочами та трав'яною олією. Основною стравою став рибай-стейк з ангуської яловичини з трюфельним соусом, броколі рабе та картопляним гратеном. На десерт був поданий террин з яблук з морозивом зі сметани та солоною карамеллю.

Під час обіду Трамп сидів біля своєї дружини та віцепрезидента Джей Ді Венса
Під час обіду Трамп сидів біля своєї дружини та віцепрезидента Джей Ді Венса

До кожної страви були окремо підібрані вина з різних куточків США: Шардоне з Вірджинії, Каберне Совіньйон з Каліфорнії та ігристе з Нью-Мексико. Цей традиційний обід став частиною святкового заходу, присвяченого інавгурації 47 президента США.

Традиції інавгураційних заходів

Перший президентський обід Дональда Трампа відбувся в Капітолії. Ця традиція зародилася 1897 року, коли Сенат організував обід для президента Вільяма МакКінлі. З 1953 року організацією та складанням меню займається Об'єднаний комітет Конгресу.

Меню інавгураційних обідів часто відображає смаки чи походження нового президента. Наприклад, Джон Кеннеді в 1961 році, як уродженець Массачусетса, скуштував фаршированого омара із розтопленою олією. У 1981 році Рональд Рейган обрав каліфорнійський овочевий салат.

Під час першої інавгурації Барака Обами до меню увійшли страви, присвячені Аврааму Лінкольну, оскільки церемонія збіглася із 200-річчям його народження. Серед частування були фазан із травами та качина грудка з вишневим соусом. Організація інавгураційних обідів – непросте завдання. Але у 1977 році Джиммі Картер спростив ситуацію, відмовившись від традиційного обіду та влаштувавши скромні вечірки замість пишних балів. Гостей пригощали лише кренделями та арахісом.

«Рекордна» звана вечеря

До цього повідомлялося, що вартість званої вечері Трампа в Національній галереї США перед його інавгурацією перевищила $200 млн. Недільна вечеря Трампа при свічках стала найдорожчим подібним заходом у світі.

Так, 47-й президент США запросив людей на традиційну вечерю ввечері перед складання присяги. Він відбувся у Національній галереї мистецтв. Для чоловіків був дрес-код – фраки, а жінки прийшли у вечірніх сукнях від відомих дизайнерів.

Ілон Маск розмовляє із Джефом Безосом на вечері Трампа
Ілон Маск розмовляє із Джефом Безосом на вечері Трампа

На захід допускали лише тих, хто пожертвував щонайменше мільйон доларів. Виручені кошти підуть на оплату урочистостей, присвячених церемонії інавгурації Дональда Трампа. Як зазначає видання, гості цієї вечері зробили пожертвування у розмірі понад $200 млн.

На вечері були мільярдери Ілон Маск та Джефф Безос із дружиною Лорен Санчес. Усі вони намагалися поспілкуватися з Трампом чи Меланією Трамп чи хоча б із дітьми президента – Дональдом-молодшим та Еріком.

Нагадаємо, на Балу головнокомандувачів Трамп розрізав торт шаблею та станцював із пешою леді США. Чорно-білий танець Трампа із дружиною під час балу замилував соцмережі

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Теги: Джефф Безос їжа США Дональд Трамп інавгурація Ілон Маск президент

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