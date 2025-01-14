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Південна Корея готова забрати північнокорейських солдатів, які потрапили у полон ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Південна Корея готова забрати північнокорейських солдатів, які потрапили у полон ЗСУ
Один з полонених солдатів КНДР
скріншот з відео

За конституцією Південної Кореї, весь Корейський півострів є її територією, як і його жителі

Уряд Південної Кореї проведе консультації з Україною про повернення північнокорейських військових, які потрапили у полон Збройних сил України. Про це повідомляє Yonhap.

Представник МЗС Південної Кореї Лі Чже Ун прокоментував відео, яке опублікував президент України Володимир Зеленський, на якому один з полонених КНДР висловив бажання залишитись в Україні.

«Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами відповідно до Конституції, (уряд) планує провести перемовини з Україною, якщо вони (полонені) звернуться з проханням про перехід на сторону Південної Кореї», – сказав він.

За конституцією Південної Кореї, весь Корейський півострів є її територією, відтак усі його жителі, зокрема КНДР, є південнокорейськими громадянами.

Водночас Лі Чже Ун визнав, що поки жоден з двох полонених не вислови бажання перейти до Південної Кореї та додав, що зараз влада підтримує зв’язок з Україною щодо питань північнокорейських солдатів.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський показав нове відео з північнокорейським солдатом. Полонений каже, що отримав поранення у бою, а побратими його покинули. Так він пролежав кілька днів, поки його не знайшли ЗСУ.

Нагадаємо, що українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України.

Як повідомлялося, один з полонених північнокорейських військових, які потрапили в полон, хоче залишитися в Україні. Інший же захотів повернутися у КНДР.

До слова, у Курській області загинули близько 300 солдатів з Північної Кореї. Такі дані повідомила Національна розвідувальна служба Республіки Корея.

Як відомо, захоплення у полон північнокорейських військових є корисним для України. Фахівці вже працюють з полоненими солдатами.

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Теги: Південна Корея Північна Корея полон обмін полоненими війна

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