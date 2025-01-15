Туск пообіцяв сприяти вступу України до ЄС

Польща працюватиме разом з Україною над прискоренням євроінтеграції

Прем'єр Польщі Дональд Туск пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському сприяти пришвидшенню вступу України до ЄС. Про це він розповів під час пресконференції.

«Ми говорили про цей шлях до Європейського Союзу. Є дві речі, які я хотів би чітко відзначити. Польське головування дасть змогу вийти з глухого кута, який був очевидний в останні місяці. Ми працюватимемо разом з Україною і нашими європейськими партнерами, до того ж беззастережно, щоб максимально прискорити процес вступу до ЄС», – заявив Туск.

Також Туск повідомив, що Польща готова організувати третій саміт з відбудови України. Захід має відбутися у 2026 році.

Зеленський 15 січня прибув до Варшави для переговорів з Туском. Представник польського уряду повідомляв, що одним із ключових питань візиту Зеленського до Польщі є обговорення прогресу щодо Волинської трагедії, зокрема питання ексгумацій.

Українська армія має 880 тис. військовослужбовців. Водночас на нашій території перебуває 600 тис. російських загарбників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском.