Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туск пообіцяв сприяти вступу України до ЄС

Олена Курашина
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Туск пообіцяв сприяти вступу України до ЄС
Туск пообіцяв сприяти вступу України до ЄС
фото: president.gov.ua

Польща працюватиме разом з Україною над прискоренням євроінтеграції

Прем'єр Польщі Дональд Туск пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському сприяти пришвидшенню вступу України до ЄС. Про це він розповів під час пресконференції.

«Ми говорили про цей шлях до Європейського Союзу. Є дві речі, які я хотів би чітко відзначити. Польське головування дасть змогу вийти з глухого кута, який був очевидний в останні місяці. Ми працюватимемо разом з Україною і нашими європейськими партнерами, до того ж беззастережно, щоб максимально прискорити процес вступу до ЄС», – заявив Туск.

Також Туск повідомив, що Польща готова організувати третій саміт з відбудови України. Захід має відбутися у 2026 році. 

Зеленський 15 січня прибув до Варшави для переговорів з Туском. Представник польського уряду повідомляв, що одним із ключових питань візиту Зеленського до Польщі є обговорення прогресу щодо Волинської трагедії, зокрема питання ексгумацій.

Українська армія має 880 тис. військовослужбовців. Водночас на нашій території перебуває 600 тис. російських загарбників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Читайте також:

Теги: Дональд Туск Володимир Зеленський Польща євроінтеграція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Орбан не приїде на інавгурацію Трампа
Орбан не приїде на інавгурацію Трампа
Туск пообіцяв сприяти вступу України до ЄС
Туск пообіцяв сприяти вступу України до ЄС
Туск про Волинську трагедію: Не дозволю використовувати історію в політичних іграх
Туск про Волинську трагедію: Не дозволю використовувати історію в політичних іграх
Росія готувала диверсії проти авіаперевізників по всьому світу – Туск
Росія готувала диверсії проти авіаперевізників по всьому світу – Туск
Польща готова організувати саміт з відбудови України
Польща готова організувати саміт з відбудови України
Зеленський прибув з візитом до Польщі
Зеленський прибув з візитом до Польщі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
19K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
17K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
9438
У низці областей України введено аварійні відключення світла
8781
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua