Снігові бурі накрили Балкани: дорожній рух паралізовано

У Сербії через негоду понад 25 тисяч домогосподарств залишились без світла

У більшості балканських країн унаслідок шквального вітру і сильних снігопадів паралізовано дорожній рух, тисячі людей залишились без електроенергії. Про це повідомляє Reuters.

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У Сербії через негоду понад 25 тисяч домогосподарств залишились без світла. Понад 250 км місцевих доріг у гірських південно-східних регіонах країни закриті через снігові замети, які сягають двох метрів.

У Хорватії оголошено червоний рівень небезпеки для регіонів уздовж узбережжя Адріатичного моря через північний вітер, швидкість якого, за оцінками, досягає 130 км/год.

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Влада прибережного міста Будва в Чорногорії попросила громадян залишатися вдома після того, як сильний вітер у суботу зруйнував дах школи, повалив дерева та ліхтарні стовпи, потопив туристичний човен і перервав рух узбережжям.

Une #vague_de_froid touche l'est du bassin méditerranéen, et notamment les #Balkans et la #Grèce jusqu'en fin de semaine prochaine. Ce matin, la #neige ❄️ s'est invitée jusqu'aux portes d'#Athènes. https://t.co/ALbkJ65riQ Будь ласка, читайте текст після реклами February 5, 2023

Влада Боснії заборонила використання великовагових вантажівок у гірських районах через снігові замети та ожеледь.

Метеорологи попереджають, що низькі температури та снігові бурі на Балканах утримуватимуться найближчими днями.

Нагадаємо, практично по всій Україні фіксуватимуться опади: сніг та сніг з дощем. Морози посиляться. Приміром, вночі стовпчик термометру опускатиметься до 10° морозу, а в Карпатах – до -16°. На дорогах місцями ожеледиця.