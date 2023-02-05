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Снігові бурі накрили Балкани: дорожній рух паралізовано

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Снігові бурі накрили Балкани: дорожній рух паралізовано
фото з відкритих джерел

У Сербії через негоду понад 25 тисяч домогосподарств залишились без світла

У більшості балканських країн унаслідок шквального вітру і сильних снігопадів паралізовано дорожній рух, тисячі людей залишились без електроенергії. Про це повідомляє Reuters.

У Сербії через негоду понад 25 тисяч домогосподарств залишились без світла. Понад 250 км місцевих доріг у гірських південно-східних регіонах країни закриті через снігові замети, які сягають двох метрів.

У Хорватії оголошено червоний рівень небезпеки для регіонів уздовж узбережжя Адріатичного моря через північний вітер, швидкість якого, за оцінками, досягає 130 км/год.

Влада прибережного міста Будва в Чорногорії попросила громадян залишатися вдома після того, як сильний вітер у суботу зруйнував дах школи, повалив дерева та ліхтарні стовпи, потопив туристичний човен і перервав рух узбережжям.

Влада Боснії заборонила використання великовагових вантажівок у гірських районах через снігові замети та ожеледь.

Метеорологи попереджають, що низькі температури та снігові бурі на Балканах утримуватимуться найближчими днями.

Нагадаємо, практично по всій Україні фіксуватимуться опади: сніг та сніг з дощем. Морози посиляться. Приміром, вночі стовпчик термометру опускатиметься до 10° морозу, а в Карпатах – до -16°. На дорогах місцями ожеледиця. 

Теги: снігопад вітер дорожній рух

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