Снігові бурі накрили Балкани: дорожній рух паралізовано

У більшості балканських країн унаслідок шквального вітру і сильних снігопадів паралізовано дорожній рух, тисячі людей залишились без електроенергії. Про це повідомляє Reuters.

У Сербії через негоду понад 25 тисяч домогосподарств залишились без світла. Понад 250 км місцевих доріг у гірських південно-східних регіонах країни закриті через снігові замети, які сягають двох метрів.

У Хорватії оголошено червоний рівень небезпеки для регіонів уздовж узбережжя Адріатичного моря через північний вітер, швидкість якого, за оцінками, досягає 130 км/год.

