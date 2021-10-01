Релігійні свята у жовтні 2021: церковний календар на щодня
Найважливіша релігійна подія жовтня – Покрова
В Україні на жовтень 2021 року припадає багато церковних свят. У жовтні не передбачається тривалих постів, проте будуть одноденні утримання від їжі. Пісні дні: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 і 29 жовтня.
1 жовтня – день пам'яті преподобного Євменія; преподобної Єфросинії Суздальської; преподобного Іларіона Оптинського.
2 жовтня – мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта; мученика Зосіми пустельника Кілікійського.
3 жовтня – великомученика Євстафія Плакіди, дружини його Феопистії і чад їхніх Агапія і Феописта.
4 жовтня – апостола від 70 Кодрата, священномученика Іпатія єпископа Ефеського і Андрія пресвітера його.
5 жовтня – пророка Йони; священномученика Фоки Синопського; Собор Тульських Святих.
6 жовтня – зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна; мучениці Іраїди Александрійської.
7 жовтня – першомучениці рівноапостольної Теклі Іконійської.
8 жовтня – преподобних Єфросинії Олександрійської та Єфросинії (в миру Феодулії) Суздальської; преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонезького.
9 жовтня – кончина Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова; святителя Тихона (Бєлавіна).
10 жовтня – мучеників Калістрата і дружини його: Гімнасія та інших.
11 жовтня – Собор преподобних отців Києво-Печерських; святителя Харитона Сповідника, єпископа; преподобних Кирила і Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.
12 жовтня – преподобного Киріака пустельника; знайдення мощей святителя Іоанна Чудотворця (Максимовича), архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського; священномученика Іоанна (Поммера), архієпископа Ризького і Латвійського.
13 жовтня – священномученика Григорія, єпископа, просвітителя Великої Вірменії; святителя Михайла, першого митрополита Київського.
14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
15 жовтня – священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини і мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського.
16 жовтня – апостола від 70-ти Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, священномучеників Рустика, пресвітера, і Елевферія, диякона.
17 жовтня – священномученика Ієрофея Афінського, єпископа.
18 жовтня – мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської).
19 жовтня – апостола Фоми.
20 жовтня – преподобного Сергія Послушливого, Печерського.
21 жовтня – преподобної Пелагії Антіохійської; преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковського, ігумена; преподобного Трифона Вятського, архімандрита.
22 жовтня – апостола Якова Алфієвого.
23 жовтня – Собор Волинських святих; мученика Євлампія і мучениці Євлампії.
24 жовтня – Собор преподобних Оптинських старців; апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, творця канонів, єпископа Нікейського.
25 жовтня – мучеників Прова, Тараха і Андроника.
26 жовтня – Іверської ікони Божої Матері.
27 жовтня – преподобної Параскеви Сербської.
28 жовтня – преподобного Євфимія Нового, Солунського, ієродиякона; преподобномученика Лукіана Антіохійського, пресвітера.
29 жовтня – мученика Лонгіна Сотника, іже при Хресті Господні; преподобних Лонгіна, воротаря Печерського і Лонгіна Яренгського.
30 жовтня – пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.
31 жовтня – апостола і євангеліста Луки.