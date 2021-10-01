Релігійні свята у жовтні 2021: церковний календар на щодня

У жовтні християни відзначать багато православних свят

Найважливіша релігійна подія жовтня – Покрова

В Україні на жовтень 2021 року припадає багато церковних свят. У жовтні не передбачається тривалих постів, проте будуть одноденні утримання від їжі. Пісні дні: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 і 29 жовтня.

1 жовтня – день пам'яті преподобного Євменія; преподобної Єфросинії Суздальської; преподобного Іларіона Оптинського.

2 жовтня – мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта; мученика Зосіми пустельника Кілікійського.

3 жовтня – великомученика Євстафія Плакіди, дружини його Феопистії і чад їхніх Агапія і Феописта.

4 жовтня – апостола від 70 Кодрата, священномученика Іпатія єпископа Ефеського і Андрія пресвітера його.

5 жовтня – пророка Йони; священномученика Фоки Синопського; Собор Тульських Святих.

6 жовтня – зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна; мучениці Іраїди Александрійської.

7 жовтня – першомучениці рівноапостольної Теклі Іконійської.

8 жовтня – преподобних Єфросинії Олександрійської та Єфросинії (в миру Феодулії) Суздальської; преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонезького.

9 жовтня – кончина Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова; святителя Тихона (Бєлавіна).

10 жовтня – мучеників Калістрата і дружини його: Гімнасія та інших.

11 жовтня – Собор преподобних отців Києво-Печерських; святителя Харитона Сповідника, єпископа; преподобних Кирила і Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.

12 жовтня – преподобного Киріака пустельника; знайдення мощей святителя Іоанна Чудотворця (Максимовича), архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського; священномученика Іоанна (Поммера), архієпископа Ризького і Латвійського.

13 жовтня – священномученика Григорія, єпископа, просвітителя Великої Вірменії; святителя Михайла, першого митрополита Київського.

14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

15 жовтня – священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини і мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського.

16 жовтня – апостола від 70-ти Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, священномучеників Рустика, пресвітера, і Елевферія, диякона.

17 жовтня – священномученика Ієрофея Афінського, єпископа.

18 жовтня – мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської).

19 жовтня – апостола Фоми.

20 жовтня – преподобного Сергія Послушливого, Печерського.

21 жовтня – преподобної Пелагії Антіохійської; преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковського, ігумена; преподобного Трифона Вятського, архімандрита.

22 жовтня – апостола Якова Алфієвого.

23 жовтня – Собор Волинських святих; мученика Євлампія і мучениці Євлампії.

24 жовтня – Собор преподобних Оптинських старців; апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, творця канонів, єпископа Нікейського.

25 жовтня – мучеників Прова, Тараха і Андроника.

26 жовтня – Іверської ікони Божої Матері.

27 жовтня – преподобної Параскеви Сербської.

28 жовтня – преподобного Євфимія Нового, Солунського, ієродиякона; преподобномученика Лукіана Антіохійського, пресвітера.

29 жовтня – мученика Лонгіна Сотника, іже при Хресті Господні; преподобних Лонгіна, воротаря Печерського і Лонгіна Яренгського.

30 жовтня – пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.

31 жовтня – апостола і євангеліста Луки.

Читайте також: