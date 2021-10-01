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    Релігійні свята у жовтні 2021: церковний календар на щодня

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    У жовтні християни відзначать багато православних свят - Релігійні свята у жовтні 2021: церковний календар на щодня
    У жовтні християни відзначать багато православних свят
    Фото з відкритих джерел

    Найважливіша релігійна подія жовтня – Покрова

    В Україні на жовтень 2021 року припадає багато церковних свят. У жовтні не передбачається тривалих постів, проте будуть одноденні утримання від їжі. Пісні дні: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 і 29 жовтня.

    1 жовтня – день пам'яті преподобного Євменія; преподобної Єфросинії Суздальської; преподобного Іларіона Оптинського.

    2 жовтня – мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта; мученика Зосіми пустельника Кілікійського.

    3 жовтня – великомученика Євстафія Плакіди, дружини його Феопистії і чад їхніх Агапія і Феописта.

    4 жовтня – апостола від 70 Кодрата, священномученика Іпатія єпископа Ефеського і Андрія пресвітера його.

    5 жовтня – пророка Йони; священномученика Фоки Синопського; Собор Тульських Святих.

    6 жовтня – зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна; мучениці Іраїди Александрійської.

    7 жовтня – першомучениці рівноапостольної Теклі Іконійської.

    8 жовтня – преподобних Єфросинії Олександрійської та Єфросинії (в миру Феодулії) Суздальської; преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонезького.

    9 жовтня – кончина Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова; святителя Тихона (Бєлавіна).

    10 жовтня – мучеників Калістрата і дружини його: Гімнасія та інших.

    11 жовтня – Собор преподобних отців Києво-Печерських; святителя Харитона Сповідника, єпископа; преподобних Кирила і Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.

    12 жовтня – преподобного Киріака пустельника; знайдення мощей святителя Іоанна Чудотворця (Максимовича), архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського; священномученика Іоанна (Поммера), архієпископа Ризького і Латвійського.

    13 жовтня – священномученика Григорія, єпископа, просвітителя Великої Вірменії; святителя Михайла, першого митрополита Київського.

    14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

    15 жовтня – священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини і мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського.

    16 жовтня – апостола від 70-ти Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, священномучеників Рустика, пресвітера, і Елевферія, диякона.

    17 жовтня – священномученика Ієрофея Афінського, єпископа.

    18 жовтня – мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської).

    19 жовтня – апостола Фоми.

    20 жовтня – преподобного Сергія Послушливого, Печерського.

    21 жовтня – преподобної Пелагії Антіохійської; преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковського, ігумена; преподобного Трифона Вятського, архімандрита.

    22 жовтня – апостола Якова Алфієвого.

    23 жовтня – Собор Волинських святих; мученика Євлампія і мучениці Євлампії.

    24 жовтня – Собор преподобних Оптинських старців; апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, творця канонів, єпископа Нікейського.

    25 жовтня – мучеників Прова, Тараха і Андроника.

    26 жовтня – Іверської ікони Божої Матері.

    27 жовтня – преподобної Параскеви Сербської.

    28 жовтня – преподобного Євфимія Нового, Солунського, ієродиякона; преподобномученика Лукіана Антіохійського, пресвітера.

    29 жовтня – мученика Лонгіна Сотника, іже при Хресті Господні; преподобних Лонгіна, воротаря Печерського і Лонгіна Яренгського.

    30 жовтня – пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.

    31 жовтня – апостола і євангеліста Луки.

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    Теги: свята
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    Релігійні свята у жовтні 2021: церковний календар на щодня