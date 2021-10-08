Кличко відкриє Дні Києва в Лейпцигу

Мер Києва Віталій Кличко в Лейпцигу відкриє фотовиставку «KyivScape: Демократія та свобода»

Цього року Київ та Лейпциг святкують 60 річницю підписання Угоди про побратимство

У суботу, 9 жовтня, мер Києва Віталій Кличко разом з мером Лейпцига Буркхардом Юнгом відкриють Дні Києва в Лейпцигу. Про це повідомляє пресслужба Кличка.

У 2021 році Київ та Лейпциг святкують 60 річницю підписання Угоди про побратимство.

9 жовтня в Лейпцигу відкриють Дні Києва, а Дні Лейпцига в українській столиці відзначатимуть наприкінці травня 2022 року.

Розпочнуть святкування в Лейпцигу з відкриття фотовиставки «KyivScape: Демократія та свобода». Також Віталій Кличко виступить з промовою про демократію з нагоди річниці початку мирної революції 1989 року в НДР.

У Лейпцигу Кличко також зустрінеться з прем’єр-міністром федеральної землі Саксонія Міхаелем Кречмером, спеціальним посланником уряду ФРН з питань децентралізації, колишнім прем’єр-міністром Саксонії Георгом Мільбрадтом, представниками бізнесу та культури Німеччини.

Нагадаємо, процес встановлення побратимських зв’язків між містами був започаткований Всесвітньою федерацією споріднених міст, яка була створена у квітні 1957 року за ініціативи колишніх учасників французького Руху опору.

Київ приєднався до руху споріднених міст у 1961 році. Першими побратимами української столиці стали польське місто Краків і фінське Тампере. Наступного року до них приєднався німецький Лейпциг.

Київ має підписані документи про споріднення, дружбу, співробітництво, партнерство з 56 містами світу. Меморандум про порозуміння та розвиток співробітництва між містом Києвом та містом Гуанчжоу підписали 02.09.2020.

У 2022 році виповнюється 25 років з дати встановлення побратимських відносин між Києвом та Мехіко.