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Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік
Байден затвердив оборонний бюджет, включаючи інвестиції в протиракетну оборону та суднобудування
фото з відкритих джерел

Закон передбачає виділення $850 млрд на базовий бюджет міністерства оборони США, $33,5 млрд на програми ядерної зброї та $25 млрд підуть на протиракетну оборону

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав оборонний бюджет на наступний рік обсягом близько $895 млрд. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Цей закон дозволяє асигнування на фінансовий рік головним чином для програм національної безпеки Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Державного департаменту, Департаменту внутрішньої безпеки та розвідувального співтовариства. Цей закон передбачає життєво важливі переваги для військовослужбовців та їхніх сімей, а також включає важливі повноваження для підтримки національної оборони нашої країни, закордонних справ і внутрішньої безпеки», – заявив президент США.

12 грудня стало відомо, що Палата представників США ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA). У документі відсутнє положення про продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні.

Щорічний NDAA – це обов’язковий щорічний законопроєкт, який визначає пріоритети фінансування Міністерства оборони. Його розгляд відбувається щороку в грудні після того, як представники Сенату та Палати представників погоджують свої різні версії.

Перед тим лідери Конгресу представили масштабний пакет на суму $883,7 млрд, який охоплює підвищення на 14,5% грошового забезпечення для молодших військовослужбовців строкової служби та на 4,5% – для всіх інших військовослужбовців.

Законопроєкт про оборону також фінансує ключові програми та ініціативи та окреслює кроки щодо придбання семи військових кораблів і будівництва близько 200 літаків і понад 300 транспортних засобів.

Нагадаємо, Міністерство оборони США надало компанії Williams International контракт на суму $253,7 млн. Кошти підуть на збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, в межах програм військової допомоги Україні.

До слова, адміністрація Байдена найближчими днями оголосить свій фінальний пакет ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки (USAI), використавши решту коштів, зарезервованих на закупівлю нового озброєння для України.

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Теги: Джозеф Байден США бюджет

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