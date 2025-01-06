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США попередили про велику загрозу для американської космонавтики

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США попередили про велику загрозу для американської космонавтики
SpaceX активно проводила запуски у минулому році
фото: spacex.com

Американські компанії шукають альтернативи основним космодромам

Обмежена кількість космодромів у США загрожує країні формуванням заторів щодо запусків. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Вказується, що практично всі американські пуски здійснюються лише з трьох космодромів, розташованих у штатах Флорида та Каліфорнія. При цьому в 2023 році кількість пусків космічних ракет досягла рекордної позначки – 145 стартів. Абсолютну більшість запусків (134) здійснила компанія SpaceX Ілона Маска.

Подібна ситуація, на яку накладаються перенесення польотів через несприятливі погодні умови, може призвести до того, що важливі вантажі не доставлятимуться на орбіту вчасно. У умовах компанії шукають альтернативи основним космодромам.

Так, космодром на острові Кодьяк у штаті Аляска наразі працює над отриманням дозволу на проведення до 25 запусків на рік. Як очікується, старти з цього майданчика будуть проводити невеликі компанії, яких найсильніше зачіпає ситуація із затримками пусків.

Рвніше сонячний зонд NASA Parker Solar Probe успішно наблизився до Сонця найближче за будь-який створений людиною об’єкт. Космічний апарат 24 грудня пройшов на відстані лише 6,1 мільйона кілометрів від поверхні Сонця та увійшов у його зовнішню атмосферу, або корону, щоб дослідити її для науковців.

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Теги: космос США Аляска SpaceX Флорида

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