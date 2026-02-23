Головна Країна Події в Україні
«Укрзалізниця» змінила маршрути потягів на 23 лютого 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Низку залізничних маршрутів 23 лютого було змінено через безпекову ситуацію
фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

Між Миколаєвом та Херсоном перевезення пасажирів здійснюється автобусами

«Укрзалізниця» оновила графік руху потягів на 23 лютого через безпекову ситуацію в кількох регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Херсонщина

Рух поїздів буде організовано з урахуванням безпекової ситуації. Між Миколаєвом та Херсоном перевезення пасажирів здійснюється автобусами. У разі тривалої повітряної тривоги в Миколаєві «Укрзалізниця» просить очікувати в укритті. Залізничники закликають пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку «Укрзалізниці» та оголошеннями на вокзалах й у потягах.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової в краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами. Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

Запоріжжя

Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників. Залізничники закликають пасажирів орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкнути push-сповіщення в застосунку «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення на тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області. Тепер поїзд №54/53 Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів на користь трьох обласних центрів.

До слова, складна синоптична ситуація на півдні України спричинила серйозні затримки в роботі морських гаваней. Дощ, мокрий сніг та обледеніння контактної мережі призвели до того, що на підходах до портів Великої Одеси накопичилася критична кількість вагонів із українським збіжжям.

«Укрзалізниця» змінила маршрути потягів на 23 лютого 2026 року
