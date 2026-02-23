«Укрзалізниця» змінила маршрути потягів на 23 лютого 2026 року

Між Миколаєвом та Херсоном перевезення пасажирів здійснюється автобусами

«Укрзалізниця» оновила графік руху потягів на 23 лютого через безпекову ситуацію в кількох регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Херсонщина

Рух поїздів буде організовано з урахуванням безпекової ситуації. Між Миколаєвом та Херсоном перевезення пасажирів здійснюється автобусами. У разі тривалої повітряної тривоги в Миколаєві «Укрзалізниця» просить очікувати в укритті. Залізничники закликають пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку «Укрзалізниці» та оголошеннями на вокзалах й у потягах.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової в краматорському напрямку пасажири їдуть автобусами. Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

Запоріжжя

Наразі рух між Дніпром і Запоріжжям організовано переважно із залученням автобусних перевізників. Залізничники закликають пасажирів орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкнути push-сповіщення в застосунку «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення на тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області. Тепер поїзд №54/53 Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів на користь трьох обласних центрів.

До слова, складна синоптична ситуація на півдні України спричинила серйозні затримки в роботі морських гаваней. Дощ, мокрий сніг та обледеніння контактної мережі призвели до того, що на підходах до портів Великої Одеси накопичилася критична кількість вагонів із українським збіжжям.