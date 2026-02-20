Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща передала Україні 29 000 терміналів Starlink і нині підтримує їхню роботу

Польща офіційно підтвердила продовження фінансування терміналів супутникового зв’язку Starlink для України. Це рішення забезпечить стабільну роботу критичної інфраструктури, медичних закладів та військових підрозділів у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Мінцифри в Telegram.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, Польща залишається найбільшим донором супутникового інтернету для нашої країни, забезпечуючи оплату майже 30 тис терміналів.

«За час повномасштабної війни Польща передала понад 29 000 терміналів Starlink і продовжує фінансово підтримувати їх роботу. Це колосальний внесок у стійкість України», – йдеться в повідомлені.

Міністерство нагадало, що під час повномасштабної війни Starlink дозволяють лікарням, освітнім установам, об'єктам критичної інфраструктури та прифронтовим регіонам залишатися на зв'язку навіть під час блекаутів.

Польська сторона наголосила, що підтримка цифрової стійкості України є пріоритетом для безпеки всього регіону. Кошти на абонплату та технічну підтримку вже закладені у бюджет Польщі на 2026 рік.

Нагадаємо, у розвідці Естонії повідомили, що обмеження доступу російських військових до Starlink, а також внутрішні обмеження Telegram у Росії ускладнили обмін інформацією між підрозділами та вплинули на хід бойових дій в Україні. Щоправда, говорити про повний «колапс» російської системи управління було б неправильно, однак сукупність цих факторів суттєво вплинула на ситуацію на фронті.