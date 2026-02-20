Головна Світ Політика
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри
За час повномасштабної війни Польща передала Україні понад 29 000 терміналів Starlink
фото з відкритих джерел

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща передала Україні 29 000 терміналів Starlink і нині підтримує їхню роботу

Польща офіційно підтвердила продовження фінансування терміналів супутникового зв’язку Starlink для України. Це рішення забезпечить стабільну роботу критичної інфраструктури, медичних закладів та військових підрозділів у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Мінцифри в Telegram.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, Польща залишається найбільшим донором супутникового інтернету для нашої країни, забезпечуючи оплату майже 30 тис терміналів.

«За час повномасштабної війни Польща  передала понад 29 000 терміналів Starlink і продовжує фінансово підтримувати їх роботу. Це колосальний внесок у стійкість України», – йдеться в повідомлені.

Міністерство нагадало, що під час повномасштабної війни Starlink дозволяють лікарням, освітнім установам, об'єктам критичної інфраструктури та прифронтовим регіонам залишатися на зв'язку навіть під час блекаутів.

Польська сторона наголосила, що підтримка цифрової стійкості України є пріоритетом для безпеки всього регіону. Кошти на абонплату та технічну підтримку вже закладені у бюджет Польщі на 2026 рік.

Нагадаємо, у розвідці Естонії повідомили, що обмеження доступу російських військових до Starlink, а також внутрішні обмеження Telegram у Росії ускладнили обмін інформацією між підрозділами та вплинули на хід бойових дій в Україні. Щоправда, говорити про повний «колапс» російської системи управління було б неправильно, однак сукупність цих факторів суттєво вплинула на ситуацію на фронті.

Політика

Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
Британія заявила, що розраховує зберегти «привілейований» торговельний статус зі США
Британія заявила, що розраховує зберегти «привілейований» торговельний статус зі США
Молдова взяла під арешт затриманих у справі про замовні вбивства в Україні
Молдова взяла під арешт затриманих у справі про замовні вбивства в Україні
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри
Уряд ФРН назвав дати візиту Мерца до Пекіна
Уряд ФРН назвав дати візиту Мерца до Пекіна
Білий дім назвав дату візиту Трампа до Китаю
Білий дім назвав дату візиту Трампа до Китаю

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
