Туск анонсував візит до Києва на запрошення Зеленського

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: PAP

Прем’єр Польщі повідомив, що прибуде в Україну найближчими днями

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прибуде до Києва найближчими днями на запрошення президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у мережі Х.

«У наступні кілька днів я буду у Києві – на запрошення Володимира Зеленського. У цей складний час Україну не можна залишати сам на сам», – написав Туск.

Нагадаємо, що завтра до України також прибуде генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який виступить під час відкриття 15-ї сесії Верховної Ради.

Водночас міністр енергетики України Денис Шмигаль провів переговори з польським колегою на тему розширення імпорту та спільних енергетичних проєктів. Сторони обговорили критичні питання зміцнення енергетичної безпеки та окреслили стратегічні плани, зокрема через розвиток «Вертикального газового коридору» та активізацію роботи інтерконектора Жешув – Хмельницька АЕС.

Польща Україна Дональд Туск

