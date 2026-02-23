Головна Світ Соціум
Польські археологи відкрили оборонну фортецю часів Гетьманщини: що про неї відомо

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Польські археологи відкрили оборонну фортецю часів Гетьманщини: що про неї відомо
Існування невідомої фортеці підтверджують історичні архіви та карти
фото: Управління з охорони пам'яток Люблінського воєводства

Знайдена фортеця могла бути однієї зі споруд, що зміцнювали кордони Речі Посполитої

На сході Польщі у Холмському повіті археологи виявили залишки оборонної фортеці. Раніше ця знахідка не була внесена до офіційних археологічних реєстрів. Про це пише «Главком» із посиланням на Heritage Daily.

У місцевості, де було знайдено залишки бастіонної фортеці, вже фіксували земляні контури. Однак врешті виявилося, що там прихована бастіонна фортеця. Вона має прямокутну форму та виступи на чотирьох кутах, що є притаманними для ранньої військової інженерії.

Наприклад, кутові бастіони будували для того, щоб вести атаку та зменшити ризик сліпих зон в башті. Це допомагало покращувати оборону. Цю ідею в Європі започаткував французький інженер Себастьян Ле Претр де Вобан. Знайдені залишки фортеці свідчать про те, що її масштаби простягалися на 1,5 га. Північно-західна частина башти сягала близько двох метрів, а площа видимої ділянки 0,4 га.

У Польщі археологи виявили залишки оборонної фортеці
У Польщі археологи виявили залишки оборонної фортеці
фото: Lublin Voivodeship Conservator of Monuments

Існування цієї споруди підтверджують історичні архіви та карти. Наприклад, на австрійській військовій карті «Західна Галичина» 1801–1804 років знайдені залишки споруди позначені, як руїни. Ці дані свідчать про те, що фортеця була знищена наприкінці 18 століття.

Зокрема оборонна фортеця згадується у джерелах, як споруда 17-18 століття. Вона існувала під час козацьких повстань, Шведського потопу та польсько-російських конфліктів. У ті часи кордони Речі Посполитої потрібно було зміцнювати. Це відкриття демонструє та дає можливість зрозуміти, як в часи Гетьманщини та тодішніх конфліктів окремі регіони захищалися та реагували на загрози.

Нагадаємо, як в Єрусалимі археологи виявили знахідку, яка безпосередньо перегукується з біблійними подіями. Неподалік Храмової гори дослідники Управління старовин Ізраїлю розкопали невеликий фрагмент кераміки з клинописом віком близько 2 700 років – це перший ассирійський напис, знайдений у місті. 

Також повідомлялося, як археологи на південному сході Туреччини, у провінції Адияман, виявили раніше невідоме римське поселення IV століття н. е., яке може бути частиною загубленого міста Арсамея на Євфраті – одного з ключових центрів стародавнього царства Коммагена.

історія Польща археолог археологія

Польські археологи відкрили оборонну фортецю часів Гетьманщини: що про неї відомо
Польські археологи відкрили оборонну фортецю часів Гетьманщини: що про неї відомо
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
Атака на важливий вузол транспортування російської нафти: з'явилися подробиці
Атака на важливий вузол транспортування російської нафти: з'явилися подробиці
Вибухи у Росії, ліквідація наркобарона в Мексиці: головне за ніч
Вибухи у Росії, ліквідація наркобарона в Мексиці: головне за ніч
Безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» у Татарстані
Безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» у Татарстані
Безпілотники атакували Саратовську область
Безпілотники атакували Саратовську область

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
