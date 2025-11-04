Головна Країна Суспільство
Польські прикордонники спростували дані про виїзд юнаків 18-22 років з України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Польські прикордонники спростували дані про виїзд юнаків 18-22 років з України
ількість тих, хто виїхав за цей час з України і не повернувся, значна менша за цифру, яку назвала The Telegraph
фото: ДПСУ

Понад 45 300 осіб виїхало з Польщі за останні два місяці

Інформація The Telegraph про виїзд з України 100 тис. чоловіків віком 18-22 років за останні два місяці не відповідає дійсності. У польській прикордонній службі зазначили, що ці дані не враховують повернення осіб в Україну, а також те, що одна людина могла перетинати кордон кілька разів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Речник польської прикордонної служби Анжей Южвяк повідомив, що «з 26 серпня по 26 жовтня 2025 року на всіх зовнішніх ділянках державного кордону (з Україною, Республікою Білорусь, Російською Федерацією, а також на повітряних та морських пунктах пропуску) прикордонна служба провела понад 98 500 перевірок громадян України чоловічої статі віком 18-22 років, які в'їжджали до Польщі». Він наголосив, що при цьому одна особа могла перетинати кордон декілька разів.

За словами речника, кількість чоловіків віком 18-22 років, які за цей час виїхали з Польщі, це понад 45 300 осіб. Водночас точно назвати її складно, адже дані прикордонників не враховують, приміром, громадян, які мешкають за кордоном і вʼїхали в Україну, або навпаки тих, хто виїхав, але планує повернутися.

Нагадаємо, у матеріалі The Telegraph йшлося, що внаслідок послаблення правил виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років майже 100 тис. молодих українців покинули країну за останні два місяці. Коли було ослаблено обмеження, кордон перетнули 99 тис. українських чоловіків.

Теги: прикордонники Польща кордон українці за кордоном

