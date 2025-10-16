Головна Світ Політика
«Це ядерна бомба». У Польщі секретні військові документи опинилися на сміттєзвалищі – що в матеріалах

Наталія Порощук
За аналізом військових експертів, документи повинні були залишатися конфіденційними
Документи з «обмеженим доступом» невідомі надіслали до редакції польського ЗМІ

У Польщі на сміттєзвалищі виявили офіційні військові документи. Люди знайшли карти військових складів, плани евакуації вибухівки в разі війни та ще багато секретної інформації. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Оnet.pl.

До журналістів потрапили сотні сторінок матеріалів, частина яких мала позначку «обмежений доступ». Ці папери знайшли на звалищі, що поблизу складу вибухівки, про який здебільшого йшлося в документах. У виданні пояснюють, що їм не вдалося точно підтвердити те, що документи були знайдені саме на сміттєзвалищі.

Думку щодо цього інциденту висловив колишній командувач Єврокорпусу генерал Ярослав Громадзінський. Він зробив аналіз кількох сторінок документів «зі сміттєзвалища» та обурився побаченим: «Це «ядерна бомба». Це скандал. Це показує, у якому безладі опинилася армія. Зрештою, у вас є засекречені документи від 2023 року, які, згідно із законом про захист секретної інформації, повинні зберігатися у військовому офісі протягом п’яти років!».

Як стверджує Громадзінський, ці документи мали зберігатися в канцелярії. Відповідно до закону, документи має знищити комісія, або ж архівувати та зберігати в канцелярії.

За аналізом військових експертів, ці матеріали повинні були залишатися конфіденційними, бо вони мають вагоме значення та інтерес для іноземних розвідувальних служб.

Що кажуть військові зі складу, про який йдеться в цих документах 

Друга регіональна логістична база (2RBLog), яка відповідає за контроль складу, з якого, ймовірно, було втрачено знайдені документи, стверджує, що оригінали цих матеріалів були заархівовані або знищені. Однак більшість паперів, що отримали журналісти, – оригінальні та мали штампи та підписи офіцерів.

Проте 2RBLog, схоже, навіть не знали про витік цих документів, кажуть журналісти. Згодом один із представників організації повідомив про початок розслідування обставин «можливого порушення правил захисту секретної інформації». 

Про що йдеться у військових документах «зі звалища»

В одному з документів, який навіть не був позначений, як конфіденційний, йшлося про «Технічний опис конструкції складських будівель у технічній зоні». У матеріалах був опис про кожний із кількох десятків складів вибухівки, що розташовані на цьому складі. Вони містять детальну інформацію про використання матеріалів для будівництва складів, а в документі «Додаток» йдеться про можливість зберігання вибухових речовин та про вибухонебезпечні місця.

Крім цього, папери розкривають «графічний план усієї адміністративної зони депо». На картах можна дізнатися про розташування технічних складів, залізних колій, будівель та інших важливих приміщень. За словами військових, інформація у знайдених документах повинна мати щонайменше секретний доступ. Розголошення відповідної інформації може зашкодити країні.

Ба більше, в документах вказана інформація про план евакуації вибухівки в разі війни. Розробка відповідних процедур необхідна на випадок ворожих військових дій. Ці папери мають позначку «обмеженого використання», однак військові радники видання вважають, що ці дані повинні мати вищий рівень секретності.

Також у матеріалах детально описана кількість одиниць, типів та вагу наявних боєприпасів. Документи містять інформацію від довжини евакуаційного поїзда до опису сигналів та таблиць кодів на випадок зіткнень, перевірок на дорогах та нападів із застосуванням зброї.

Ще кілька паперів, про які розповіли в редакції, ніколи не мали бути оприлюдненими. Це «Звіт про стан поточних завдань та підготовку підрозділу до роботи за призначенням», де описано підготовку складу до стану «миру» та «війни». Зазначений звіт повідомляє про чисельність підрозділу, а саме солдатів та цивільних працівників. Також описані наявні види зброї, їхню кількість та ситуації, де необхідне їхнє застосування.

Наостанок журналісти повідомили, що у військових документах «зі звалища» була зазначена інформація про правила створення командного пункту в разі військових навчань, кількість солдатів, яких мають розмістити в зоні складу, хто відповідатиме за охорону боєприпасів тощо.

Крім цього в матеріалі зазначені імена та прізвища офіцерів, які відповідають за розвідку роботи табору. Окремий документ містить повний список цивільних та військових працівників цього складу, їхні імена, прізвища та посади. «Просте розголошення імен цих людей – це справжнє благо для іноземних розвідувальних служб. Однак розголошення їхніх посад – це чіткий показник для ворога, кого слід вербувати за допомогою фінансової вигоди чи шантажу», – зазначив військовий експерт.

До слова, міністерство оборони Фінляндії помилково надіслало суспільному мовнику країни Yle документ, який розкрив секретну інформацію. За словами журналістів, цей документ надіслали редакції у відповідь на запит. Частина інформації в ньому була заштрихована, але ці дані вдалося легко відновити.

