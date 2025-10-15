Головна Вінниця Новини
Заснув на посту – отримав чималий штраф: суд покарав прикордонника

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Заснув на посту – отримав чималий штраф: суд покарав прикордонника
Матеріали в суд на Вінниччині подала військова частина
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Суд призначив військовослужбовцю штраф у розмірі 17 тис. грн

Могилів-Подільський міськрайонний суд притягнув до адміністративної відповідальності військовослужбовця за порушення правил несення прикордонної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на vinnitsa.info.

Згідно з матеріалами справи, інспектор прикордонної служби з 00:10 год. до 00:45 год. не здійснював належного контролю за дотриманням режиму державного кордону України, відволікся від виконання обов’язків і заснув на посту.

Суд призначив військовослужбовцю штраф у розмірі 17 тис. грн та зобов’язав сплатити 605 грн судового збору на користь держави.

Захисник наголошував, що за цим фактом не проводилося службове розслідування, через що обставини справи не були повністю з’ясовані та належним чином перевірені доказами.

Сам військовослужбовець провину не визнав. Його адвокат оскаржив рішення суду в апеляційному порядку.

До слова, на Вінниччині рибоохоронний патруль виявив браконьєра, який займався незаконним виловом риби, використовуючи заборонені знаряддя лову. Завдані довкіллю збитки оцінюються у понад 30 тис. грн.

Теги: Вінниччина прикордонники

