Заснув на посту – отримав чималий штраф: суд покарав прикордонника

Матеріали в суд на Вінниччині подала військова частина

Суд призначив військовослужбовцю штраф у розмірі 17 тис. грн

Могилів-Подільський міськрайонний суд притягнув до адміністративної відповідальності військовослужбовця за порушення правил несення прикордонної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на vinnitsa.info.

Згідно з матеріалами справи, інспектор прикордонної служби з 00:10 год. до 00:45 год. не здійснював належного контролю за дотриманням режиму державного кордону України, відволікся від виконання обов’язків і заснув на посту.

Суд призначив військовослужбовцю штраф у розмірі 17 тис. грн та зобов’язав сплатити 605 грн судового збору на користь держави.

Захисник наголошував, що за цим фактом не проводилося службове розслідування, через що обставини справи не були повністю з’ясовані та належним чином перевірені доказами.

Сам військовослужбовець провину не визнав. Його адвокат оскаржив рішення суду в апеляційному порядку.

