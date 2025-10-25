Головна Світ Політика
Литва закрила кордон з Білоруссю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Литва закрила кордон з Білоруссю
фото з відкритих джерел

Рішення про закриття було ухвалене після того, як з Білорусі у повітряний простір Литви потрапили повітряні кулі

Увечері п’ятниці, 24 жовтня, Литва тимчасово закрила два найбільші аеропорти країни – у Вільнюсі та Каунасі, а також пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє LRT, інформує «Главком».

Як зазначається, рішення було ухвалене після того, як з білоруської сторони у повітряний простір Литви потрапили повітряні кулі. У відповідь аеропорти призупинили роботу, а прикордонні служби перекрили рух через основні переходи.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінієне повідомила, що дії служб відповідають рішенням, ухваленим на засіданні Національної комісії безпеки. Вона також додала, що наступного тижня комісія знову збереться, аби оцінити ефективність запроваджених заходів і визначити подальші кроки.

«Ми прагнемо, щоб ці рішення стали болісними не лише для контрабандистів, а й для режиму Лукашенка, який дозволяє їм діяти безкарно», – заявила Ругінієне.

Пункти пропуску «Шалчинінкай» та «Мядінінкай» залишатимуться закритими до 12:00 суботи, 25 жовтня.

Як повідомлялося, учетвер, 23 жовтня, два російські військові літаки на 18 секунд увійшли в повітряний простір Литви, яка є членом НАТО. 

Зазначається, що винищувач Су-30 і літак-заправник Іл-78, ймовірно, виконували навчальну місію з дозаправки, і влетіли на 700 м у повітряний простір Литви з Калінінградської області.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 жовтня повітряний простір над міжнародним аеропортом Вільнюса було тимчасово обмежено, ймовірно, через повітряну кулю, що пролітала поблизу. За даними Flightradar24.com, один із літаків, що прямував із Туреччини, змінив курс та приземлився у польському Гданську.

Також аеропорт Вільнюса вранці 9 вересня зупиняв роботу через «нерозпізнаний літаючий об’єкт» із Білорусі.

