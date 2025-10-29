Головна Світ Соціум
У Польщі затримано двох чоловіків, які зірвали український прапор із консульської будівлі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Польщі затримано двох чоловіків, які зірвали український прапор із консульської будівлі
Інцидент з наругою над прапором України стався у неділю, 26 жовтня
фото: X/Vasyl Bodnar

За даними правоохоронців, зловмисниками виявилися жителі Перемишля віком 21 й 23 роки

У Перемишлі польська поліція затримала осіб, які зірвали український прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю поліції Перемишля Кароліну Ковалік, яку цитує «Укрінформ».

Як зазначила речниця, правоохоронці встановили особи й затримали двох чоловіків – жителів Перемишля віком 21 й 23 роки. Матеріали у справі передали до райпрокуратури Перемишля.

Нагадаємо, у Перемишлі невідомі зірвали український прапор із будівлі почесного консульства України. Цього року це вже щонайменше п’ятий випадок публічного зневаження прапора України в цьому ж місці.

Посол України в Польщі Василь Боднар розповідав, що подібні інциденти вже траплялися 16 червня, 6 липня і 10 серпня 2025-го, коли невідомі зривали український прапор з почесного консульства України в Перемишлі та українського Народного дому, які розташовані в одному будинку. Крім того, були ще два випадки – 16 серпня і 9 вересня, – коли зловмисники намагалися зірвати прапор, але не змогли цього зробити.

Раніше від посилення антиукраїнських настроїв в Польщі застерігав глава польського уряду Дональд Туск. Він підкреслював, що в цьому процесі відчутною є рука Кремля.

У Польщі затримано двох чоловіків, які зірвали український прапор із консульської будівлі
У Польщі затримано двох чоловіків, які зірвали український прапор із консульської будівлі
Нобелівська лауреатка пояснила причину глобального падіння народжуваності
Нобелівська лауреатка пояснила причину глобального падіння народжуваності
Серед покоління зумерів новий тренд на роботі
Серед покоління зумерів новий тренд на роботі
Психічне здоров'я Бріжит Макрон значно погіршилося: пояснення CNN
Психічне здоров'я Бріжит Макрон значно погіршилося: пояснення CNN
Мальта запроваджує наймасштабніші податкові пільги для батьків у ЄС
Мальта запроваджує наймасштабніші податкові пільги для батьків у ЄС
США анулювали візу Нобелівському лауреатові з Нігерії, який критикував Трампа
США анулювали візу Нобелівському лауреатові з Нігерії, який критикував Трампа

