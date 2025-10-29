У Польщі затримано двох чоловіків, які зірвали український прапор із консульської будівлі

Інцидент з наругою над прапором України стався у неділю, 26 жовтня

За даними правоохоронців, зловмисниками виявилися жителі Перемишля віком 21 й 23 роки

У Перемишлі польська поліція затримала осіб, які зірвали український прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю поліції Перемишля Кароліну Ковалік, яку цитує «Укрінформ».

Як зазначила речниця, правоохоронці встановили особи й затримали двох чоловіків – жителів Перемишля віком 21 й 23 роки. Матеріали у справі передали до райпрокуратури Перемишля.

Нагадаємо, у Перемишлі невідомі зірвали український прапор із будівлі почесного консульства України. Цього року це вже щонайменше п’ятий випадок публічного зневаження прапора України в цьому ж місці.

Посол України в Польщі Василь Боднар розповідав, що подібні інциденти вже траплялися 16 червня, 6 липня і 10 серпня 2025-го, коли невідомі зривали український прапор з почесного консульства України в Перемишлі та українського Народного дому, які розташовані в одному будинку. Крім того, були ще два випадки – 16 серпня і 9 вересня, – коли зловмисники намагалися зірвати прапор, але не змогли цього зробити.

Раніше від посилення антиукраїнських настроїв в Польщі застерігав глава польського уряду Дональд Туск. Він підкреслював, що в цьому процесі відчутною є рука Кремля.