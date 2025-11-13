Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Польський історик: Закон Навроцького про заборону «ідеології бандеризму» вдарить по українцях

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Польський історик: Закон Навроцького про заборону «ідеології бандеризму» вдарить по українцях
Польський експерт пояснює ризики та наслідки криміналізації «бандеризму» для української громади в Польщі
фото надав Лукаш Адамський

Лукаш Адамський: «Якщо так станеться, що Україна прийме якийсь «дзеркальний» закон, нічого доброго з цього не вийде…»

Президент Польщі Кароль Навроцький у 2025 році подав до Сейму законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за пропаганду «ідеології бандеризму» та заперечення Волинської трагедії. Закон викликав занепокоєння серед істориків та української громади в Польщі, оскільки його ухвалення може ускладнити культурні й історичні дискусії між країнами. Про це Адамський розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами польського історика Лукаша Адамського, формально документ не зачіпає більшість українців, які живуть у Польщі.

«Не можу вам сказати, чи підтримає Сейм цей законопроєкт. Думаю, що цього не знають і польські політики. Щодо того, чи відіб’ється це на українцях… Формально – ні, не відіб’ється, а фактично – так… Ну тобто тих українців, які розгулюють Польщею з бандерівськими прапорами, у нас майже немає або їх одиниці. А закон цей якраз і кваліфікує такі дії, як ті, що знаходяться поза правовою сферою. А решті громадян – якщо вони не скоюватимуть таких дій – нічого не загрожуватиме», – пояснює Адамський.

Проте історик попереджає про потенційні проблеми: «Проблеми почнуться тоді, коли Україна вдасться до симетричних кроків. Тобто почне ухвалювати правові акти, які, наприклад, будуть засуджувати Армію Крайову абощо…».

Інститут національної пам’яті оприлюднив відозву науковців, які відреагували на закон Навроцького і серед іншого зазначили: «Відповідно до існуючої практики українська сторона також буде змушена вживати дзеркальних заходів та приймати на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів Хлопських, які, як відомо, вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки».

Польський історик Лукаш Адамський зазначає, що українські історики не мають права законодавчої ініціативи, і можливість ухвалення «дзеркального» закону в Україні малоймовірна. Водночас він підкреслює, що навіть гіпотетичні відповіді української сторони можуть бути сприйняті у Польщі як спроба зневажити історичну правду. За словами Адамського, перші сигналізаційні хвилі такої інформації будуть використані російською пропагандою для посилення антиукраїнських настроїв.

Історик також нагадує, що під час активної фази війни фактичний мораторій на дискусії про історичні теми діяв до кінця 2022 року. Першими у Київ приїхали польські політики: у березні прем’єр Матеуш Моравецький і віце-прем’єр Ярослав Качинський, у травні – президент Анджей Дуда. Тоді Волинська трагедія не згадувалася.

Після того, як стало зрозуміло, що Україна вистояла у війні, Польща сподівалася, що до 80-х роковин Волинської трагедії українська влада дозволить ексгумації.

«Україна зробить жест доброї волі та дозволить ексгумації. Ми всі чекали, що президент Зеленський скаже бодай кілька слів про це і засудить тодішній злочин, але цього не сталося. Мораторій на ексгумації скасували запізно – у жовтні 2024-го, коли політична ціна такого кроку вже девальвувала. Тим паче, що іще до того почалися ексцеси довкола українського збіжжя, а ще наближалися президентські вибори, і польські політики почали спекулювати на українському питанні», – додав історик.

Нагадаємо, що польський історик Лукаш Адамський заявив, що поляки під час подій на Волині діяли переважно у стані афекту, відповідаючи на дії Української повстанської армії. На його переконання, саме УПА розпочала етнічні чистки, а польська сторона лише оборонялася. Адамський наголосив, що серед польських істориків немає суттєвих розбіжностей щодо трактування подій Волинської трагедії. 

Адамський заявив, що Україні ніколи не вдається знайти добрий час для обговорення Волині через постійні внутрішні виклики, включно з війною та кризами. 

Читайте також:

Теги: Польща Волинська трагедія Анджей Дуда Володимир Зеленський Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ м'яко натякнула, що покупці вуглеводнів у «Роснєфти» можуть раптово опинитися поза законом
СБУ б'є по нафті. У росіян нова дилема
2 листопада, 20:53
Насправді Путіну потрібна не Україна як держава, а контрольована, залежна територія – навіть без видимості суверенітету
Екзистенційна війна Путіна: чому Росія не зупиниться сама
11 листопада, 10:40
Глава держави наголосив, що Україна розпочала імпорт газу через російські атаки
«Очікуємо проблеми з електрикою». Зеленський розповів, коли Україна імпортуватиме світло
13 жовтня, 19:34
Зеленський оцінив, як тарифи США можуть вплинути на торгівлю Індії з Росією
Індія відмовиться від російської нафти? Зеленський оцінив наслідки для Росії
20 жовтня, 15:15
Вони рятують монобільшість від смерті. Сім «незламних героїв»
Вони рятують монобільшість від смерті. Сім «незламних героїв» Парламент
4 листопада, 11:15
Європейський Союз робить ще один крок щодо паління цигарок
ЄС має намір заборонити продаж цигарок із фільтром
20 жовтня, 11:22
Зеленський і Крістерссон підписали лист про наміри між Україною та Королівством Швеція щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей
Зустріч Зеленського з прем'єром Швеції, атака на Харків. Головне за 22 жовтня
22 жовтня, 21:10
На пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Устилуг – Зосин» можливе сповільнення руху
Митниця попередила про затримки на кордоні з Польщею: причина
3 листопада, 10:59
Секретні резиденції Путіна: розслідування показало правду
Де ховається Путін під час війни? Сенсаційне розслідування про секретні кабінети диктатора
11 листопада, 17:32

Суспільство

Польський історик: Закон Навроцького про заборону «ідеології бандеризму» вдарить по українцях
Польський історик: Закон Навроцького про заборону «ідеології бандеризму» вдарить по українцях
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 листопада 2025
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 листопада 2025
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Цукерман прокоментував звинувачення НАБУ у схемі розкрадання «Енергоатому»
Цукерман прокоментував звинувачення НАБУ у схемі розкрадання «Енергоатому»
Зеленський подякував Британії за енергетичну підтримку України
Зеленський подякував Британії за енергетичну підтримку України

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua