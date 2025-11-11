Де ховається Путін під час війни? Сенсаційне розслідування про секретні кабінети диктатора
Щоб приховати своє місцезнаходження, російський диктатор користувався трьома майже однаковими кабінетами в різних резиденціях
Російський диктатор Володимир Путін має щонайменше три ідентичні кабінети в Ново-Огарьово, Сочі та на Валдаї. Журналісти визначили їх за дрібними деталями – дверною ручкою, швом на стіні та папкою для документів. Про це йдеться в розслідувальному проєкті Нового времени і Радіо Свободи.
Путін має щонайменше три майже ідентичні кабінети у своїх резиденціях – у Ново-Огарьово, Сочі та на Валдаї. Журналісти з’ясували, що їх використовували не лише для офіційних протокольних зустрічей, а й щоб приховати, де насправді перебував президент Росії.
Перші фотографії кабінетів-двійників з’явилися на сайті Кремля не пізніше 2018 року. Саме в цей період російська система управління почала все більше орієнтуватися на особистий комфорт Путіна і менше – на офіційні регламенти, зазначає експерт Константин Гаазе.
«Десь із 2018 року відбувається абсолютне зрощування особистого комфорту фізичного тіла президента з державною необхідністю. Тіло короля перестає бути тілом людини і стає державним гіпероб’єктом, що обростає клініками, секретними резиденціями, другою сім’єю. І все це працює так, щоб президенту було зручно, а не просто робити вигляд, що він підкоряється правилам», – йдеться у повідомленні.
Особливо ця інфраструктура з фальш-кабінетами стала популярною під час пандемії коронавірусу. Кремль повідомляв, що Путін, хоч і перебуває на самоізоляції, щодня проводить наради з Ново-Огарьово. Путін у світлих бежевих інтер’єрах за великим столом дивиться в екран телевізора. Порівняння деталей на фото дозволило з’ясувати, що під час пандемії більшість нарад він проводив між Валдаєм і Сочі. Лише близько десяти нарад відбулися у справжньому новоогарьовському кабінеті.
Журналісти встановили, що оригінальний кабінет Путіна було облаштовано у Ново-Огарьово у 2015 році, а вже у 2016 році розпочалося будівництво «таємних копій». Інтер’єр сочинського кабінету відрізняється іншою ручкою дверей, швом на стіні, формою вентиляції та ніжками під телевізор. «В один день Путін може зніматися в кабінеті з одним «ремонтом», потім – з іншим, і знову у колишньому», – пише Радіо Свобода.
Третій кабінет на Валдаї (офіційна назва «Ужин» або «Довгі Бороди») має схожий вигляд, але відрізняється швом на стіні, положенням термостата та кольором стільниці. Там Путін провів близько 130 заходів, переважно відеоконференцій. З лютого 2023 року він припинив користуватися сочинським кабінетом через загрозу атак українських дронів, а з початку 2025 року – Ново-Огарьово.
Константин Гаазе пояснює мотивацію Кремля: «Єдиний герой, якого косплеїть Путін, – це Сталін. Сталін не відпочивав на різних дачах, а робив вигляд, що про всіх дбає в Кремлі. Так і Путін – створює ілюзію, що він постійно працює в офіційних резиденціях».
Нагадаємо, що Путін опинився у тупиковій ситуації у війні проти України та намагається створити ілюзію сили через гібридні атаки.
