Польський історик поскаржився, що в українців ніколи нема часу поговорити про Волинь
Лукаш Адамський вважає, що Україні завжди щось заважає
Польський історик Лукаш Адамський заявив, що Україні ніколи не вдається знайти добрий час для обговорення Волині через постійні внутрішні виклики, включно з війною та кризами. Про це Адамський розповів в інтерв’ю «Главкому».
Адамський пояснив, що з моменту здобуття незалежності Україна постійно стикалася з об’єктивними перешкодами для ведення історичних дискусій: радянським спадком, економічними труднощами, Помаранчевою революцією, Євромайданом та нинішньою війною.
«У Польщі вам скажуть, що в України ніколи нема доброго часу, щоб обговорити історичні питання. Спочатку Україна здобувала незалежність і додала радянський спадок. Потім настала економічна криза. Потім була Помаранчева революція, потім – Євромайдан… Словом, завжди не до того», – зазначив історик.
Адамський додав, що серед поляків існують різні погляди на україно-польські стосунки: є ті, хто розглядає їх не лише через призму історії, а також україноспектики, які мають іншу позицію. Адамський визнає, що взяти паузу в обговоренні історичних питань не вийде: «Польща не перебуває у стані війни, вона – демократична країна, яка заохочує плюралізм думок, а на політичному треку триває боротьба за голоси виборців…».
Нагадаємо, що польський історик Лукаш Адамський заявив, що поляки під час подій на Волині діяли переважно у стані афекту, відповідаючи на дії Української повстанської армії. На його переконання, саме УПА розпочала етнічні чистки, а польська сторона лише оборонялася. Адамський наголосив, що серед польських істориків немає суттєвих розбіжностей щодо трактування подій Волинської трагедії.
