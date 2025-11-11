Головна Країна Суспільство
Польський історик поскаржився, що в українців ніколи нема часу поговорити про Волинь

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Польський історик поскаржився, що в українців ніколи нема часу поговорити про Волинь
Польський історик критикує відсутність часу для обговорення Волині в Україні
фото: glavcom.ua

Лукаш Адамський вважає, що Україні завжди щось заважає

Польський історик Лукаш Адамський заявив, що Україні ніколи не вдається знайти добрий час для обговорення Волині через постійні внутрішні виклики, включно з війною та кризами. Про це Адамський розповів в інтерв’ю «Главкому».

Адамський пояснив, що з моменту здобуття незалежності Україна постійно стикалася з об’єктивними перешкодами для ведення історичних дискусій: радянським спадком, економічними труднощами, Помаранчевою революцією, Євромайданом та нинішньою війною.

«У Польщі вам скажуть, що в України ніколи нема доброго часу, щоб обговорити історичні питання. Спочатку Україна здобувала незалежність і додала радянський спадок. Потім настала економічна криза. Потім була Помаранчева революція, потім – Євромайдан… Словом, завжди не до того», – зазначив історик.

Адамський  додав, що серед поляків існують різні погляди на україно-польські стосунки: є ті, хто розглядає їх не лише через призму історії, а також україноспектики, які мають іншу позицію. Адамський визнає, що взяти паузу в обговоренні історичних питань не вийде: «Польща не перебуває у стані війни, вона – демократична країна, яка заохочує плюралізм думок, а на політичному треку триває боротьба за голоси виборців…».

Нагадаємо, що польський історик Лукаш Адамський заявив, що поляки під час подій на Волині діяли переважно у стані афекту, відповідаючи на дії Української повстанської армії. На його переконання, саме УПА розпочала етнічні чистки, а польська сторона лише оборонялася. Адамський наголосив, що серед польських істориків немає суттєвих розбіжностей щодо трактування подій Волинської трагедії. 

Теги: Польща Волинська трагедія

