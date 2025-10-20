Індія відмовиться від російської нафти? Зеленський оцінив наслідки для Росії

Президент України: «Я отримую аналітику від нашої розвідки…»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зменшення закупівель російської нафти Індією може призвести до серйозного дефіциту в економіці РФ уже наступного року. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Зеленський розповів, що отримує щотижневу аналітику від української розвідки щодо економічної ситуації в Росії. За його словами, наразі спостерігається тенденція до зменшення закупівель енергоносіїв Індією.

«Я не можу зараз проаналізувати, які саме результати це вже дало, але, за нашими даними, Індія почала купувати менше енергоносіїв. Хоча я не знаю напевно – я лише чув про це. Час від часу, щотижня, я отримую аналітику від нашої розвідки, і думаю, що зможу поділитися нею приблизно за місяць», – сказав Зеленський.

Президент також підкреслив, що економічні проблеми РФ зростають. «Вже зараз ми вважаємо, що наступного року Росія матиме значний дефіцит – майже $100 млрд. Ми бачили документи – місяць тому ця цифра становила 71 млрд, але ми бачимо, що проблем в них дійсно побільшало. І якщо Індія справді почне купувати менше енергоносіїв, я думаю, це допоможе», – додав він.

Нагадаємо, що Індія тимчасово припинила закупівлю російської нафти через мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом. Державні компанії Indian Oil, Bharat Petroleum і Hindustan Petroleum вирішили перейти на нафту з США, Бразилії та Лівії. Водночас уряд Індії офіційно не забороняв імпорт російського ресурсу, адже виступає проти тарифної політики Вашингтона.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Індія стала одним із ключових покупців російської нафти, користуючись знижками та обходячи західні санкції. Індія скоротила закупівлі російської нафти наполовину після заяви президента США Дональда Трампа. Високопоставлений представник Білого дому розповів, що індійські нафтопереробні компанії зменшили імпорт російської нафти на 50%.