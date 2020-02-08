Попри останнє похолодання, метеорологічна зима цього сезону так і не наступить



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Теперішнє незначне похолодання триватиме недовго, - синоптик

Микола Кульбіда: Починаючи з 10 лютого температура знову почне підвищуватися

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що метеорологічна зима в Україну цього сезону вже не прийде.

За словами головного синоптика країни, «у метеорологічному розумінні цього слова, зима розпочинається зі стійкого переходу середньої добової температури через нуль градусів у бік зниження, що триває достатньо довго - більше одного тижня».

Кульбіда нагадує, що морозів, які тривали б понад тиждень, цієї календарної зими ще не було. «Тобто не було такого стійкого переходу», - зазначає синоптик.

Директор Укргідрометцентру спрогнозував, що починаючи з 10 лютого температура знову почне підвищуватися, тому теперішнє незначне похолодання триватиме недовго. «Перехід середньої добової температури у бік зниження знову ж таки не відбудеться, якщо говорити про настання метеорологічної зими», - пояснив Микола Кульбіда.

Як повідомлялося, у Києві робочий тиждень завершиться морозом із вітром.

До відома, на сайті Українського Гідрометцентру метеорологи інформують, що вже з неділі, 9 лютого температура повітря почне підвищуватися. Вдень очікується до +3+5 градусів. Надалі синоптики прогнозують вдень знову ж плюсову температуру, а також опади у вигляді дощу та снігу.

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