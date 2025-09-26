Порошенко сьогодні відзначає ювілей. Дружина звернулася до нього з проханням

На день народження Порошенка його команда підтримала українську армію через фонд «Справи Громад»

Марина Порошенко: «Сьогодні я не бажатиму чогось надзвичайного. Лише попрошу: не припиняй мріяти і втілюй свої мрії у життя»

П'ятий президент України Петро Порошенко святкує свій ювілей, сьогодні йому виповнилося 60 років. Найкращим подарунком для нього команда «ЄС» вважає підтримку української армії та робить донат на важливе обладнання для фронту.

Марина Порошенко привітала чоловіка зі святом, записавши зворушливе відео. «Твій оптимізм та внутрішня сила надихають. Дають віру та надію. Змушують рухатися вперед і ніколи не здаватися. Ти – такий, як є. І я люблю та поважаю тебе саме таким. Сьогодні я не бажатиму чогось надзвичайного. Лише попрошу: не припиняй мріяти і втілюй свої мрії у життя. У щасливе, справедливе та демократичне життя всієї країни», – звернулася до чоловіка Марина Порошенко.

На честь ювілею Порошенка фракція «Європейська Солідарність» та його команда передали допомогу через фонд «Справи Громад». Цього разу йдеться про детектори дронів – обладнання, яке на фронті є дефіцитним та критично необхідним для безпеки українських військових.

На ювілей Порошенка його команда зробила донат для українських військових

«Ми щиро вітаємо вас, пане президенте! Многії літа! Робіть багато добрих справ для України!» – зазначили у повідомленні команди.

Біографія

Петро Порошенко – п’ятий президент України (2014–2019), народний депутат кількох скликань, лідер партії «Європейська Солідарність». Бізнесмен, власник корпорації Roshen, займався медіа та банківською діяльністю. Ексміністр закордонних справ (2009–2010) та економіки й торгівлі (2012).

У 2024–2025 роках проти нього відкрито кримінальні провадження та застосовано санкції, зокрема через справу про постачання вугілля з окупованого Донбасу. Неодноразово мав проблеми з виїздом за кордон та перебував під особистими зобов’язаннями суду.

За президентства Порошенко підписав Угоду про Асоціацію з ЄС, сприяв безвізу, підвищенню військового бюджету та отриманню Томосу для Української православної церкви. Одночасно був фігурантом антикорупційних розслідувань і скандалів, пов’язаних із «Укроборонпромом» та офшорами.

Народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області. Закінчив КІМВ КНУ ім. Т. Г. Шевченка, кандидат юридичних наук.

Нагадаємо, що Верховний суд України остаточно підтвердив законність арешту майна подружжя Порошенків у так званій «вугільній справі». Скарга Марини Порошенко на ухвалу Київського апеляційного суду від 21 серпня 2024 року була повернута Верховним судом через істотне порушення строків – апеляційна скарга надійшла лише через рік і 10 місяців після ухвали Печерського райсуду.

Марина Порошенко у суді стверджувала, що дізналася про арешт майна «з відкритих джерел» та не була запрошена на засідання Печерського суду від 6 січня 2022 року. Її адвокат також зазначав, що дружина експрезидента є співвласницею арештованого майна разом із Петром Порошенком. Верховний суд, однак, залишив рішення про арешт без змін, підтвердивши його законність.

Крім того, адвокати дружини колишнього глави держави наполягали, що апеляційний суд позбавив Марину Порошенку доступу до правосуддя, оскільки повернув її скаргу. На такий закид Верховний суд відповів: «…особи, інтересів яких стосується майно, можуть в будь-який момент звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 6 січня 2022 року».

Верховний суд дійшов висновків, що апеляційний суд обґрунтовано прийняв рішення про повернення апеляційної скарги Марині Порошенко.