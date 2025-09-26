Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Порошенко сьогодні відзначає ювілей. Дружина звернулася до нього з проханням

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Порошенко сьогодні відзначає ювілей. Дружина звернулася до нього з проханням
На день народження Порошенка його команда підтримала українську армію через фонд «Справи Громад»
фото: Петро Порошенко

Марина Порошенко: «Сьогодні я не бажатиму чогось надзвичайного. Лише попрошу: не припиняй мріяти і втілюй свої мрії у життя»

П'ятий президент України Петро Порошенко святкує свій ювілей, сьогодні йому виповнилося 60 років. Найкращим подарунком для нього команда «ЄС» вважає підтримку української армії та робить донат на важливе обладнання для фронту. 

Марина Порошенко привітала чоловіка зі святом, записавши зворушливе відео. «Твій оптимізм та внутрішня сила надихають. Дають віру та надію. Змушують рухатися вперед і ніколи не здаватися. Ти – такий, як є. І я люблю та поважаю тебе саме таким. Сьогодні я не бажатиму чогось надзвичайного. Лише попрошу: не припиняй мріяти і втілюй свої мрії у життя. У щасливе, справедливе та демократичне життя всієї країни», – звернулася до чоловіка Марина Порошенко. 

На честь ювілею Порошенка фракція «Європейська Солідарність» та його команда передали допомогу через фонд «Справи Громад». Цього разу йдеться про детектори дронів – обладнання, яке на фронті є дефіцитним та критично необхідним для безпеки українських військових.

10 фото
На весь екран
На ювілей Порошенка його команда зробила донат для українських військових
Фото: Петро Порошенко

«Ми щиро вітаємо вас, пане президенте! Многії літа! Робіть багато добрих справ для України!» – зазначили у повідомленні команди.

Біографія

Петро Порошенко – п’ятий президент України (2014–2019), народний депутат кількох скликань, лідер партії «Європейська Солідарність». Бізнесмен, власник корпорації Roshen, займався медіа та банківською діяльністю. Ексміністр закордонних справ (2009–2010) та економіки й торгівлі (2012).

У 2024–2025 роках проти нього відкрито кримінальні провадження та застосовано санкції, зокрема через справу про постачання вугілля з окупованого Донбасу. Неодноразово мав проблеми з виїздом за кордон та перебував під особистими зобов’язаннями суду.

За президентства Порошенко підписав Угоду про Асоціацію з ЄС, сприяв безвізу, підвищенню військового бюджету та отриманню Томосу для Української православної церкви. Одночасно був фігурантом антикорупційних розслідувань і скандалів, пов’язаних із «Укроборонпромом» та офшорами.

Народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області. Закінчив КІМВ КНУ ім. Т. Г. Шевченка, кандидат юридичних наук.

Нагадаємо, що Верховний суд України остаточно підтвердив законність арешту майна подружжя Порошенків у так званій «вугільній справі». Скарга Марини Порошенко на ухвалу Київського апеляційного суду від 21 серпня 2024 року була повернута Верховним судом через істотне порушення строків – апеляційна скарга надійшла лише через рік і 10 місяців після ухвали Печерського райсуду.

Марина Порошенко у суді стверджувала, що дізналася про арешт майна «з відкритих джерел» та не була запрошена на засідання Печерського суду від 6 січня 2022 року. Її адвокат також зазначав, що дружина експрезидента є співвласницею арештованого майна разом із Петром Порошенком. Верховний суд, однак, залишив рішення про арешт без змін, підтвердивши його законність.

Крім того, адвокати дружини колишнього глави держави наполягали, що апеляційний суд позбавив Марину Порошенку доступу до правосуддя, оскільки повернув її скаргу. На такий закид Верховний суд відповів: «…особи, інтересів яких стосується майно, можуть в будь-який момент звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 6 січня 2022 року».

Верховний суд дійшов висновків, що апеляційний суд обґрунтовано прийняв рішення про повернення апеляційної скарги Марині Порошенко.

Читайте також:

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність ювілей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київщина: від Дубінського до Мотовиловця. Як працювали мажоритарники регіону шість років
Київщина: від Дубінського до Мотовиловця. Як працювали мажоритарники регіону шість років
4 вересня, 09:39
З січня 2022 року сім'ї експрезидента Порошенка не вдається скасувати арешт низки майна
Порошенки рятують майно. Верховний суд поставив крапку в скандальній справі Війна і бізнес
19 вересня, 21:35
Експрезидент заявив, що всі знають ім’я вбивці Андрія Парубія
Політичні соратники Парубія побували на місці його вбивства (відео)
30 серпня, 22:18
Мар'яна Безугла: на жаль, ролик пам’яті Андрія Парубія у Парламенті був не стільки про шлях людини..
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
3 вересня, 14:17
«Кожного дня всі ці роки ми кохаємо одне одного. І це найважливіше», – Порошенко
Порошенко визнав, що йому пощастило в житті
8 вересня, 09:03
Між Куницьким та Гончаренком розгорівся скандал
У Раді спалахнув скандал: Куницький натякнув Гончаренку на долю Парубія
5 вересня, 10:56
Власюк: Якщо хтось може допомогти з інформацією, це можна буде брати в роботу
Пишіть петиції. Уповноважений з питань санкцій закликав українців стукати на агентів Путіна в Україні
24 вересня, 06:00
Рішення про звільнення Микити Богачова було ухвалено 22 вересня
Київська кондитерська фабрика «Рошен» отримала нового гендиректора
23 вересня, 11:13
Видатний мовознавець, директор Інституту української мови НАН України та палкий захисник української мови святкує 75-річчя
Павлу Гриценку – 75. Біографія та знакові цитати легенди мовознавства
23 вересня, 14:18

Суспільство

Порошенко сьогодні відзначає ювілей. Дружина звернулася до нього з проханням
Порошенко сьогодні відзначає ювілей. Дружина звернулася до нього з проханням
«Найскладніший день у році». Прем'єрка Свириденко розказала про болючу втрату
«Найскладніший день у році». Прем'єрка Свириденко розказала про болючу втрату
Загинув унаслідок скиду вибухівки з дрона. Згадаймо Сергія Палічука
Загинув унаслідок скиду вибухівки з дрона. Згадаймо Сергія Палічука
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 26 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 вересня 2025: традиції та молитва
На кордоні з Польщею у двох пунктах пропуску можливі затримки руху транспорту
На кордоні з Польщею у двох пунктах пропуску можливі затримки руху транспорту

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua