Порошенко визнав, що йому пощастило в житті

«Кожного дня всі ці роки ми кохаємо одне одного. І це найважливіше», – Порошенко

Політик з дружиною відзначають 41 річницю шлюбу

Колишній президент України та народний депутат Петро Порошенко з дружиною відзначають 41 річницю шлюбу. Про це політик написав у своєму Facebook, повідомляє «Главком».

«Знаю, в чому мені пощастило в житті найбільше. З коханою. І знаю, з ким найбільше пощастило їй;) Сьогодні 41 рік, як ми з Мариною чоловік і дружина. Наш шлях непростий, але щомиті ми щасливі бо разом. Марино, ти не перестаєш мене дивувати, допомагаючи людям, відстоюючи правду в політиці, чекаючи мене допізна… Завжди все з любовʼю й турботою. Кожного дня всі ці роки ми кохаємо одне одного. І це найважливіше», – йдеться у повідомленні Порошенка.

Петро та Марина Порошенки відзначають чергову річницю весілля фото: Петро Порошенко/Facebook

Раніше «Главком» повідомляв, що Марина Порошенко подала в суд на чоловіка. Наприкінці березня 2025 року дружина експрезидента пішла до Крижопільського районного суду Вінницької області, сподіваючись розділити спільне нажите майно з чоловіком загальною вартістю 17,1 млрд. грн. За інформацією «Главкома», за собою Марина Порошенко мала намір закріпити найцінніше майно, яке приносить стабільний значний дохід. Зокрема мова у позові йшла про контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко.

На такий неординарний крок Марина Порошенко наважилася після того, як нинішній глава держави Володимир Зеленський запровадив безтермінові санкції проти її чоловіка.

