Порошенко визнав, що йому пощастило в житті

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
«Кожного дня всі ці роки ми кохаємо одне одного. І це найважливіше», – Порошенко
фото: Петро Порошенко/Facebook

Політик з дружиною відзначають 41 річницю шлюбу

Колишній президент України та народний депутат Петро Порошенко з дружиною відзначають 41 річницю шлюбу. Про це політик написав у своєму Facebook, повідомляє «Главком».

«Знаю, в чому мені пощастило в житті найбільше. З коханою. І знаю, з ким найбільше пощастило їй;) Сьогодні 41 рік, як ми з Мариною чоловік і дружина. Наш шлях непростий, але щомиті ми щасливі бо разом. Марино, ти не перестаєш мене дивувати, допомагаючи людям, відстоюючи правду в політиці, чекаючи мене допізна… Завжди все з любовʼю й турботою. Кожного дня всі ці роки ми кохаємо одне одного. І це найважливіше», – йдеться у повідомленні Порошенка.

Петро та Марина Порошенки відзначають чергову річницю весілля
фото: Петро Порошенко/Facebook

Раніше «Главком» повідомляв, що Марина Порошенко подала в суд на чоловіка. Наприкінці березня 2025 року дружина експрезидента пішла до Крижопільського районного суду Вінницької області, сподіваючись розділити спільне нажите майно з чоловіком загальною вартістю 17,1 млрд. грн. За інформацією «Главкома», за собою Марина Порошенко мала намір закріпити найцінніше майно, яке приносить стабільний значний дохід. Зокрема мова у позові йшла про контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко.

На такий неординарний крок Марина Порошенко наважилася після того, як нинішній глава держави Володимир Зеленський запровадив безтермінові санкції проти її чоловіка.

Нагадаємо, третій президент України Віктор Ющенко зворушливо привітав дружину Катерину з днем народження. 1 вересня, їй виповнилося 64 роки.

 

Теги: Петро Порошенко депутат Марина Порошенко

