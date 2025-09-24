Головна Країна Політика
Пишіть петиції. Уповноважений з питань санкцій закликав українців стукати на агентів Путіна в Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Пишіть петиції. Уповноважений з питань санкцій закликав українців стукати на агентів Путіна в Україні
Власюк: Якщо хтось може допомогти з інформацією, це можна буде брати в роботу
фото: РБК-Україна

Влад Власюк: «Якщо хтось може допомогти з інформацією, це можна буде брати в роботу і поступово опрацьовувати»

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк закликав громадян повідомляти інформацію про осіб, які просувають російські наративи. За його словами, «якщо хтось може допомогти з інформацією, це можна буде брати в роботу» для подальшого розгляду щодо накладання санкцій. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Точно немає такого, що ми когось чіпаємо, а когось – ні. Є загальне розуміння, що будь-яке санкційне рішення повинно ґрунтуватись на певних визначених законом підставах. Плюс на все треба мати людські ресурси, які будуть займатися підготовкою відповідних рішень», – зазначив Власюк.

Владислав Власюк наголосив, що цього року вже було видано понад 40 санкційних указів, що співставно з кількістю за попередні три роки. Він навів приклад, що петиції від небайдужих громадян були прийняті до уваги щодо діяльності Петра Порошенка.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в інтерв’ю «Главкому» також заявив, що 19-й пакет європейських санкцій проти Росії може стати одним з найсильніших. «Радий бачити ті позиції, які ми пропонували, – і стосовно інфраструктури тіньового флоту, і криптоплатіжних інструментів, і викрадачів дітей. Також добре бачити знову в санкційному треку тему відмови від російського зрідженого природного газу. Це можна вважати певним індикатором суттєвого зближення позицій Європи та США», – підкреслив Власюк. Він сподівається, що цей пакет матиме відчутний вплив, і інші країни-члени «Великої сімки» також випустять схожі санкції. За його словами, є попередня домовленість, що свої пакети одночасно з ЄС видадуть США та Велика Британія.

Власюк також заявив, що Україна підтримує «абсолютно нормальні відносини» з Китаєм. Проте, за його словами, занепокоєння викликають поставки критичних компонентів, які Росія використовує у своєму військово-промисловому комплексі.

Також Владислав Власюк анонсував «певний компроміс» у ЄС щодо посилення візових обмежень для громадян Росії. Він не очікує повної заборони на видачу туристичних віз, але зазначив, що отримати їх росіянам стане набагато складніше.

 

Теги: Петро Порошенко санкції петиція

