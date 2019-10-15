Фотографії кузова і салону VW Golf 2020 без камуфляжу з’явились у мережі



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Офіційна прем'єра автомобіля відбудеться 24 жовтня

Став відомий дизайн та інтер’єр салону VW Golf 2020 модельного року. Фотографії автомобіля, з’явилися у мережі завдяки шпигунській інформації.

Попри це, офіційна прем'єра автомобіля відбудеться 24 жовтня. До цього моменту компанія Voikcwagen показувала хіба що закамуфльовані прототипи. Тепер прийшов час продовжити тизерну кампанію.

VW Golf 2020 зображений на світлині, як завжди еволюціонував, зберігши знайомі пропорції.

Звичайно, змінилася форма передніх фар і конфігурація повітрязабірників, але у новій моделі без проблем можна впізнати в кожному елементі Volkswagen Golf. З іншого боку, звикати до радикальних змін не потрібно. Протягом всієї 45-річної історії ця модель акуратно розвивалася, в кожному поколінні все більше удосконалюючись.

Новий VW Golf ще ніколи не демонстрував настільки революційних рішень в салоні автомобіля. В першу чергу змінилася архітектура - на передній панелі суворий горизонтальний характер, що підкреслюється вузькою центральною консоллю.

В інтер'єрі майже не залишиться звичних фізичних перемикачів. Тепер за більшість операцій відповідає центральний тачскрін і невелика сенсорна панель перед ним. Крім того, цифровий щиток приладів ефектно об'єднаний з центральним дисплеєм в цільну поверхню. В цілому це зображення достовірно відображає салон, що буде в серійному авто.

Деталей щодо моторної гами поки немає. Відомо тільки, що в ній залишаться бензинові і дизельні установки, а також двигуни на газу. У лінійці залишиться і гібрид VW Golf GTE, що можна заряджати. Залишилося дочекатися швидкої прем'єри VW Golf 2020.